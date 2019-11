Masistas lamentan que Comunidad Ciudadana rechace el resultado de los comicios

El ejecutivo de los campesinos de Tarija, Osvaldo Fernández, afirmó ayer que las organizaciones sociales y autoridades del MAS respaldaron el resultado de las elecciones nacionales, cuyo ganador fue el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera. «Las organizaciones sociales estamos desde Tarija apoyando firmemente a nuestro hermano presidente Evo Morales, que ha ganado contundentemente en las elecciones, la gente confío en él para que nuevamente gobierne el país, la bases están con él», informó en conferencia de prensa.

El Campesino agregó que las organizaciones sociales lamentan que los seguidores de Comunidad Ciudadana (CC) rechacen el resultado de los comicios.

La presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gladys Alarcón, rechazó el intento de golpe de Estado que impulsa la derecha.

«Desde Tarija queremos mandar un mensaje a la ciudad de La Paz, que no pudimos estar allá por estos bloqueos, pero decirle al hermano presidente Evo Morales que Tarija está firme apoyándolo, está firma con la democracia, y rechazamos este intento golpista», precisó.

Alarcón llamó a los movilizados a que esperen los resultados de la auditoria que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del 20 de octubre.

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tarija, Carlos Acosta, afirmó que el paro del Comité Cívico y seguidores de Comunidad Ciudadana, que inició hace 14 días en rechazo al resultado de las elecciones nacionales, perdió fuerza en el sur del país. «Hemos estado reunidos en diferentes provincias y en Cercado con diferentes organizaciones y sectores, nosotros hemos hecho una evaluación a nivel departamental, ya no tiene fuerza el paro (…), nosotros consideramos que el 90 por ciento de las actividades son normales en el departamento», dijo a la ABI.

Acosta agregó que la dirigencia del MAS se encuentra tranquila junto a las organizaciones sociales que acompañan el proceso de cambio, porque no cayeron en la provocación de salir a desbloquear o buscar enfrentamientos o violencia con los grupos que bloquean las calles en la ciudad. «Seguramente se dieron cuenta la molestia de la población en general, porque han puesto piolas, banderas, mesas, sillas no fue un paro de la población, sino que es un paro político de empleados públicos de la Gobernación y Alcaldía», agregó.

Acosta pidió a la población esperar los resultados de la auditoría a las elecciones del 20 de octubre, que realiza la Organización de Estados Americanos.

Asambleísta

El MAS, a través de su Asambleísta Marina Hoyos Ramos, calificó de político el paro indefinido y bloqueo de calles y avenidas en esta ciudad y muchas otras del departamento y el país, que exigen la convocatoria a nueva elección nacional. “Esto es un conflicto netamente político, no es cívico, perjudicar a la ciudadanía, quiero preguntar a quienes supuestamente defienden la democracia, en Tarija ha ganado Carlos Mesa, yo no sé cuál el conflicto y fraude que hubo en Tarija”, cuestionó.

No entiendo, quisiera que me demuestren cuál y cómo es el fraude que ellos han mencionado cuando en Tarija no ha habido fraude, claramente Mesa ha ganado con dos puntos, yo no lo veo dónde está el fraude, no lo entiendo, insistió la legisladora.

Hoyos además, dijo que el paro indefinido con bloqueos perjudica a los gremialistas, a mucha gente que vive al día, no hay transporte, no hay absolutamente nada, está todo el departamento bloqueado, no hay desarrollo todo está generado por el gobernador y el alcalde de Cercado.

La asambleísta también responsabilizó al Rector de la Universidad estatal, Gonzalo Gandarillas, de quien dijo que es lamentable que hayan originado semejante conflicto en el departamento, cuando ganaron la elección y el MAS asumió esta situación.

Nuevo Sur

