Autoridades tarijeñas le piden a Morales pacificar el país convocando a nuevas elecciones

El gobernador de Tarija, Adrián Oliva Alcázar y el alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, exhortaron al Mandatario Evo Morales Ayma, pacificar el país y evitar que se generalice la violencia, a través de la convocatoria a nueva elección nacional y con nuevo Tribunal Electoral.

“Si el problema es la elección, la solución es una nueva elección, si el presidente tiene tanto apoyo como dice, si no necesita del fraude se puede hacer otra elección con un tribunal transparente”, afirmó Oliva acompañado del Asambleísta Willman Cardozo Surriable.

«Esta elección tiene que ser con veedores internacionales para asegurar que gobierne el país, quien logre la mayoría. El problema es democrático, el problema es la elección y la solución es la elección. No existe otra solución al conflicto, tratar de imponerse por la fuerza, tratar de permanecer o aferrarse al poder no es la solución, el país seguirá convulsionado, habrá problemas, la crisis se profundizará y no pasa por personas, insistió la Autoridad.

El gobernador también expresó su solidaridad con el presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien no pudo llegar a La Paz para hacer firmar al presidente Morales su carta de renuncia elaborada por los cívicos cruceños.

La solución no pasa porque se proscriba o persiga a algunos dirigentes políticos, pasa por resolver el origen del problema, que lo generó el propio gobierno que ahora tiene en sus manos la solución, insistió la autoridad tarijeña. «Si no hay nada que ocultar, si la legitimidad del presidente responde al voto del pueblo, por qué no salvar todo el cuestionamiento existente y volver al origen del problema que fue la elección y buscar la salida, con otra elección», reiteró.

Sobre la otorgación a la Policía de un bono llamado “de la lealtad” recordó que se daban este tipo de bonos en los regímenes de la dictadura, de los gobiernos que necesitaban del uso de la fuerza para seguir en el poder, “creo que de ahí viene el término”, ironizó.

“Imagínense en qué estamos terminando, lo que antes criticaba ahora lo practica, un gobierno que tiene que aferrarse a la Policía o las Fuerzas Armadas para permanecer en el poder, sin poder andar libremente por las calles de este país”, ironizó.

El gobernador además manifestó que el gobierno está cercado, el presidente gobierna desde un palacio cercado, por sus miedos, sus propios errores, por su propia debilidad, el uso de la fuerza es la mayor demostración de debilidad.

Alcalde exhortó a Morales acudir a una nueva elección

El Alcalde de Cercado, Rodrigo Paz Pereira, exhortó al presidente Evo Morales Ayma, ir a nueva elección nacional para salir del conflicto en Bolivia, “un mensaje al presidente, el que nada hace, nada teme, que vaya otra vez a elección nacional”.

“Qué tiene que temer, si la mayoría del pueblo está con él, qué tiene que temer, que vaya a elección nacional y que demuestre de forma transparente si la voluntad popular está de su lado o expresada en otro tipo de representación”, instó.

El alcalde recordó que fue uno de los primeros en plantear nueva elección con otro Tribunal Supremo Electoral (TSE) además no pueden ir a elección subnacional, que pronto será convocada, si antes no se resuelve la elección nacional.

No se puede ir a una elección con este tribunal que no garantice que tu voto o del vecino se respete en función de lo que uno decide, acotó al pedir al Mandatario Morales que convoque a un gran pacto nacional para salir del actual problema.

“El presidente es el llamado, por no convocar en su momento a un pacto, Sánchez de Lozada (Goni) se tuvo que ir del país, así pasó con otros presidentes”, sostuvo al insistir que, si el presidente Morales no quiere salir mal de la historia, tiene que llamar a un gran pacto.

Fernando Barral Zegarra

