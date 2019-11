Cívicos cumplirán resoluciones del más reciente cabildo

El movimiento cívico de Tarija no dejará de presionar hasta que el Mandatario Evo Morales Ayma, firme la carta de renuncia redactada por los cívicos en Santa Cruz y que será presentada al presidente en La Paz tras una marcha desde El Alto este martes.

La presidenta cívica, Paola Mendoza Querzul, tras escuchar el discurso del presidente cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a un numeroso grupo de personas en una pantalla gigante en la plaza principal, confirmó que el paro indefinido con bloqueos sigue.

No obstante, informó de una reunión que hasta el cierre de esta edición se desarrollaba, donde preveían analizar la decisión de cerco de las instituciones gubernamentales, como radicalización de las medidas de fuerza ante la no renuncia del Mandatario y aseguró que el transporte sindicalizado como los otros sectores continúan en la medida de presión, admitió que es difícil y que cuesta, sin embargo, pidió comprensión y llamó a seguir sosteniendo la presión hasta lograr recuperar el estado de derecho.

“Creo que son horas trascendentales, horas decisivas que van a marcar la historia en este país y Tarija no puede estar al margen”, exhortó al pedir aguante a la población, de la intensidad de la presión dependerá la conclusión, cuando antes, del conflicto.

“Desde todos los puntos del departamento de Tarija tenemos que respaldar la posición del movimiento cívico para que esa carta de renuncie se firme cuanto antes”, según la cívica que lamentó la actitud del Mandatario de no ceder ante la movilización de su pueblo.

La dirigente admitió el riesgo que está corriendo el titular cívico de Santa Cruz, como todos quienes están liderando el conflicto que surgió ante el no respeto del voto ciudadano el 20 de octubre, cuando la gente votó y esa votación no se reflejó en el recuento de votos.

Todos sabemos del riesgo que corremos, sabemos a qué nos hemos metido, pero vamos a seguir estamos luchando por el respeto a la democracia, porque se respete el voto de la gente, insistió antes de ingresar a una reunión del Comité de Movilización.

Quiero aclarar que el cerco a las entidades gubernamentales será pacífico, no estamos buscando violencia, aclaró al indicar que si los gobernantes dicen amar Bolivia es momento de demostrarlo dando una respuesta a la exigencia de los bolivianos.

Pidió a la ciudadanía seguir apoyando con los bloqueos como lo hizo hasta ahora, en la puerta de su casa, se trata de preservar el país para los bolivianos y que no migren como ocurre con ciudadanos en países que perdieron su democracia.

Activistas aplaudieron intervención de Ramos

Los activistas cívicos, no solo aplaudieron, sino también vivaron en diferentes momentos, la intervención del Past-presidente Juan Carlos Ramos, en Santa Cruz, que se transmitió en directo a través de una pantalla gigante en la plaza “Luis de Fuentes”.

Los asistentes en la plaza principal se sumaron al grito de “Tarija, Tarija” que se escuchó a voz en cuello en Santa Cruz. Ramos desató aplausos cuando dijo que los tarijeños son hombres de paz, pero que en su sangre corre sangre guerrillera, del Moto Méndez.

“Llevamos la sangre de los guerrilleros de Méndez que lucharon por la libertad”, enfatizó Ramos para desatar aplausos y agitar de banderas de Bolivia, Tarija y Santa Cruz, “que el gobierno sepa que los bolivianos llevamos sangre libertaria”.

No vamos a abandonar las calles, la democracia la vamos recuperar desde la resistencia pacífica en las calles y vamos a esperar que el presidente del Comité de Santa Cruz, logre la firma de la carta de renuncia, “entonces volveremos a nuestras casas”, afirmó Ramos.

Mamani calificó de “payasada” pedido de renuncia de Evo

El Diputado por el MAS, Alex Mamani Huarachi, calificó de “payasada” el pedido del movimiento cívico nacional de renuncia del presidente Evo Morales Ayma, quien fue elegido para cinco años y cuya gestión se cumple en enero del 2020.

“Es una payasada, esos jóvenes no saben lo que están haciendo, están mal asesorados”, declaró el parlamentario al indicar que ese tipo de pedidos no se enmarcan en la Constitución que establece el período de gobierno en Bolivia.

Esos jóvenes no tienen madurez política ni formación política, no va prosperar legalmente, el presidente fue elegido para cinco años, no va tener efectividad ese planteamiento, están saliéndose de lo que dice la Constitución, reiteró.

La Carta Magna establece elecciones generales para el cambio de presidente, insistió al indicar que los cabildos abiertos que están efectuándose en el país, tampoco están enmarcados dentro la ley, porque tiene que cumplirse requisitos.

Nuevo Sur

Comparte esto: Tweet