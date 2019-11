Denuncian que ánforas fueron llevadas a un domicilio particular en Uriondo

Desde el Comité Cívico Juvenil de Uriondo denunciaron que se llevaron las ánforas a un domicilio particular pasadas las Elecciones Nacionales del 20 de octubre y que fueron recogidas al promediar las 4 am del lunes por un vehículo particular.

El Comité Cívico Juvenil de Uriondo, manifestó que en fecha 20 de octubre de 2019 en las Elecciones Generales para Presidente 2020-2025, haber recibido denuncias de la población del Valle de la Concepción sobre irregularidades que habrían infringido la ley electoral. “Hacemos conocer lo siguiente, luego del escrutinio y terminando las Elecciones Nacionales del 20 de octubre, las ánforas de los recintos del Valle de Concepción y sus comunidades vecinas del municipio de Oriundo, fueron trasladadas a un Domicilio en Particular y no así trasladadas inmediatamente al Tribunal Electoral departamental, como establece la la ley electoral por lo que consideramos que el fraude electoral se llevó a cabo en este municipio”, señalaron los cívicos de Uriondo.

Además señalaron que “por este motivo repudiamos enérgicamente solicitando al Tribunal Electoral Departamental, brinde un informe del procedimiento irregular que se suscitó en este municipio siendo a horas 19:30 pm finalizó el conteo y escrutinio entregándose toda la documentación a los notarios electorales para que estas ánforas sean llevadas a un domicilio en particular siendo retiradas alas 04:00 am en un transporte particular a la ciudad de Tarija.

Por lo tanto el Comité Cívico Juvenil de Oriundo, resuelve las siguientes disposiciones:

1.- Denunciar públicamente y esperar el informe de Tribunal Departamental Electoral de Tarija sobre estas irregularidades

2.- Nos declaramos en estado de emergencia exigiendo la renuncia de estas autoridades de la Corte departamental.

3.- Exigimos la Anulación de las elecciones generales 2019.

NUEVO SUR

Comparte esto: Tweet