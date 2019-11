Gobernación espera cerrar gestión con balance equilibrado

La Gobernación cerrará su gestión económica este 2019 con un balance equilibrado si el Ministro de Economía, Luis Arce Catacora, “no se roba su dinero”, de acuerdo al Secretario de Gestión Institucional, Rubén Ardaya Salinas. “Si el Ministro Catacora no se roba nuestra plata vamos a cerrar con un balance equilibrado, obviamente, esperamos nosotros que con la transferencia de estos meses vamos a poder estar en equilibrio y vamos a poder pagar los asuntos más urgentes”, explicó.

El hecho de que no haya segundo aguinaldo significa un ahorro de unos 13 millones de bolivianos que permitirán pagar a nuestros acreedores, permitir llegar a fin de año con buenos datos, como la ejecución presupuestaria, que permitirá arrancar mejor el 2020.

Consultado por qué habla de robo, si hubo robo, Ardaya Salinas contestó: “claro, nos han robado más de 60 millones de bolivianos, el Ministro Catacora para transferírselos a los alcaldes, que no pueden ejecutar, los tienen ahí. Los alcaldes saben que si lo ejecutan, con un nuevo gobierno, con un gobierno que respete la independencia de poderes y la justicia si ninguna duda que los alcaldes van a cometer el delito de malversación, van a tener que rendir cuentas en los estrados judiciales”. enfatizó Ardaya.

Preguntado que el Ministro anteriormente respondió que solamente aplicaron la Ley departamental 206 para dar el dinero a los alcaldes, el secretario contestó que no aplicaron esa ley. “Ya hemos demostrado que el cobro del 2017 lo hicieron sin esa Ley, fuera de la Ley. Los cobros se hicieron con solicitudes de los alcaldes que no toma en cuenta los ingresos que tiene la gobernación, se debería hacer de manera proporcional a los ingresos y sobre el 55% que administra el gobierno departamental y no sobre el 100%», expresó.

El 55% se lleva el Chaco, también se debe hacer en base al flujo de planillas ejecutadas para efectuar la transferencia programada, no se puede sacar varios millones para gastarlos en proyectos nuevos, debe concluirse proyectos que están en ejecución. “No entiendo por qué los alcaldes se desesperan por contratar nuevos proyectos, por licitarlos, cuando muchísimos proyectos, están en curso, en ejecución y en la mayoría de casos deteriorándose, que significa una pérdida de recursos económicos”, agregó.

El Funcionario reiteró que recibieron 30% menos con relación a los ingresos programados para este año, esperan que los dos últimos meses puedan estabilizarse, se programaron ingresos promedio de 63 millones por mes, sin embargo, llegaron 40, 38, a veces 52 millones.

Municipios continúan trámite para débito automático de recursos a la Gobernación

La presidenta de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gladys Alarcón, informó el jueves que continúan con los trámites para hacer el débito automático de recursos a la Gobernación, por incumplir con los proyectos concurrentes y la Ley 206, que establece que el 8% de los ingresos departamentales deben distribuirse en similar número de municipios. «La relación con la Gobernación no la hemos podido restaurar, el gobernador, Adrián Oliva, no nos ha respondido, nosotros seguimos con los trámites administrativos y legales de los débitos automáticos, esperemos que se pacifique el país para avanzar», informó a la ABI.



La Alcaldesa agregó que las obras de agua potable, unidades educativas, entre otras, están paralizadas en todos los municipios, porque la Gobernación radicalizó su postura de no cumplir con los convenios concurrentes y la Ley 206. «Tenemos municipios con convenios de 120.000 millones de bolivianos, municipios como el mío, de Yunchará, de 27.000 millones, todos son los afectados porque se desconoció los convenios y la Ley 206. Nosotros vamos a continuar con nuestra lucha», agregó.

Alarcón estimó que la deuda de la Gobernación a los municipios por proyectos concurrentes y por la Ley 206 asciende a más de 400.000 millones de bolivianos.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet