Coordinador de la OEA declinó a último momento, continuar en la auditoría electoral encargada por el Gobierno boliviano

Arturo Espinoza Silis, el experto mexicano que llegó al país a cargo de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las Elecciones Generales, decidió retirarse este viernes por la noche de la misión que le fue encomendada, para no comprometer la imparcialidad de la tarea por sus “manifestaciones públicas previas acerca de proceso electoral boliviano”.

“He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca de proceso electoral en Bolivia”, publicó Espinoza en su cuenta oficial en Twitter, a las 20:12 de hoy, mensaje que fue compartido por la OEA en la misma red social.

Espinoza Silis, que había arribado al país el jueves con 30 delegados, es director de Strategia Electoral, que según señala la descripción de su sitio web es “un laboratorio especializado en temas electorales y de democracia, conformado en 2016, con el objeto de colaborar en la creación, generación, impulso, promoción y difusión de proyectos que contribuyan a mejorar los procesos democráticos y de rendición de cuentas en México y América Latina.”

Su opinión sobre Bolivia

En las últimas dos semanas, el abogado y maestro de la Universidad Autónoma de México (UNAM), escribió dos artículos en los que menciona la realización de las elecciones en Bolivia. Las columnas fueron publicadas en el sitio de noticias del conglomerado de medios MVS Comunicaciones, dueña de Direct TV en México.

En el primer artículo, titulado ‘Evo: siempre electo; nunca inelecto’ hace una descripción de cómo Evo Morales se mantuvo en la silla presidencial a lo largo de 14 años y su búsqueda para ampliar su poder hasta gobernar dos décadas y menciona cómo a partir de la nueva Constitución logro habilitarse como candidato en 2014, para su tercera gestión consecutiva; y la forma en que decidió no obedecer los resultados del referéndum de febrero de 2016, que dijo No a una nueva repostulación, utilizando para ello un mecanismo judicial parecido al que se practicó en Nicaragua y Honduras y volver a ser candidato en 2019. “En democracia hay puertas que no se deben abrir; la reelección presidencial y la ampliación de los mandatos de gobierno es una de ellas. El poder es seductor y son muchos quienes buscan perpetuarse en el poder a como dé lugar”, escribió.

En el mismo artículo, el experto mexicano, resaltó la importancia que tenía para la democracia latinoamericana la elección en Bolivia. “Lo que ocurra en Bolivia el próximo domingo 20 de octubre será relevante en términos democráticos, pues por un lado, veremos si los enredos a los que están dispuestos nuestros gobernantes para mantenerse en el poder son efectivos para lograr que la voluntad de una persona se imponga al Estado de derecho −claro esto siempre bajo la complicidad de las instituciones democráticas que permiten estos atropellos o que al menos los toleran−; y por otro lado, podríamos ser testigos de cómo el ejercicio libre, auténtico y secreto del voto puede ser un arma efectiva para detener la intención de Evo Morales de gobernar Bolivia por casi dos décadas de manera ininterrumpida”, escribió Espinoza.

Luego de los resultados de las elecciones, que en medio de polémica le dieron la victoria en primera vuelta a Morales y generaron protestas en todo el país, Espinoza volvió a mencionar el caso boliviano, esta vez en un artículo llamado ‘Sudamérica bajo fuego’, en el que se refiere a las distintas crisis que están atravesando países de la región en estos momentos.

En la citada columna, también publicada en MVS Noticias, plantea sus dudas respecto al proceso electoral boliviano e incluso lo compara con el fraude en las elecciones mexicanas de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari llegó al poder tras la caída del sistema de conteo de votos cuando este se encontraba en su hora crítica.

