Comerciantes de Yacuiba preocupados por retraso en reubicación de puestos

Lucía Gonzales, vicepresidenta de la Asociación 10 de enero, informó que los locatarios muestran preocupación por el lento avance del proceso de reubicación, apuntan al Gobierno Municipal no brindar las condiciones necesarias. “Estamos molestos y preocupados, más de una semana que estamos caminando por las reubicaciones de los puestos de venta, son tres fracciones que nos han reubicado de acuerdo al convenio interinstitucional,no han marcado todos los puestos, queremos saber dónde vamos a salir”, señaló.

La dirigente afirmó que mientras no exista el marcado de puestos en los nuevos predios, ellos no se trasladarán. “Hasta el momento no hay nada, nos tienen con vueltas, ha dejado notificaciones que tenemos que salir, pero no tenemos apoyo, no quieren marcar los puestos”.

Gonzales aseguró que los comerciantes sufren discriminación por parte de los vecinos de la zona del mercado campesino. “Los vecinos dicen no, nos discriminan, nos humillan, una vecina nos amenaza diciendo que va hacer volar con su camioneta las casetas”, comentó.

Construir las casetas en el nuevo lugar, al menos tomará un mes, no han dicho que descansemos, pero nadie nos dará de comer esos días que no vendamos, dijo la dirigente.

La segunda y tercera fracción de los locatarios ya fueron reubicados en las calles adyacentes.

Gonzales, afirmó que obtuvieron una respuesta verbal por parte del Concejo Municipal, pero no les extendieron un documento sobre la resolución de respaldo para los locatarios. “El concejal Luis Marca nos dio una respuesta positiva, pero solo son palabras, el documento aun no nos han entregado”, manifestó la comerciante.

(El Andaluz/Yacuiba)

Comparte esto: Tweet