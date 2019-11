Solicitan ampliación de de plazo para la entrega de la Canasta Alimentaria

La directora de la Unidad del Adulto Mayor del Gobierno Regional, Ana Garzón, informó que la empresa proveedora solicito una ampliación de plazo para la entrega de la canasta alimentaria, la 5ta y 6ta de la gestión, por tal motivo se suspendió la distribución que tiene un cronograma establecido. “Desde el lunes hemos repartido notas a los responsables y delegados de OTBs notificando la suspensión de entrega desde este martes. La empresa ha solicitado formalmente una ampliación de plazos, no está cumpliendo con las dos últimas entregas, debido a que no pueden transportar los productos, algunos tienen procedencia de Santa Cruz y Cochabamba, los camiones no están llegando a Yacuiba, no se puede armar las canastas, por los conflictos políticos sociales que estamos atravesando en Bolivia”, indicó.

De acuerdo al contrato firmado, la canasta se entrega de manera parcial por parte de la empresa, así cuidar la fecha de caducidad de los productos. “Entrega que nos hace la empresa, distribuimos al beneficiario y de esa forma cuidamos que las fechas de vencimiento se vayan actualizando”, afirmó la funcionaria.

Este martes se suspendió la entrega en el barrio La Playa del Distrito 2, Monte Redondo y Lapachal Bajo en el Distrito 4, en las comunidades de Villa El Carmen y en Campo Grande. “El resto de semana está suspendida la entrega, tenemos esperanza que la próxima exista un cuarto intermedio o alguna solución para que la empresa reanude la entrega”, manifestó.

Garzón precisó que el beneficio se distribuyó con normalidad desde el 17 hasta el 28 de octubre.

