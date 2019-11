Campesinos marcharon y desestiman cercar la ciudad

Autoridades de la línea del MAS negaron que los campesinos vayan a cercar las ciudades o esta capital, por lo menos en el caso de Tarija. El presidente del país, Evo Morales Ayma, ante los bloqueos citadinos advirtió que cercarían las ciudades. “No tengo conocimiento, pero no creo, no creo, la gente del campo necesita traer sus productos a la ciudad para vender, si no de qué va vivir la gente del campo, tiene tomate, papa, cebolla, no se puede guardar, se echa a perder”, declaró el Asambleísta Guillermo Vega.

El Alcalde de la provincia O’Connor, Nicolás Herrera Barca, declaró que no está dentro las previsiones un cerco a la ciudad, hay algunas organizaciones, como a dicho el presidente que quieren hacer aquello, esperamos que se respete el voto. “Esperamos que no se convulsione más el país, lo que dijo el presidente es que varias organizaciones como efecto de lo que ocurre, proponen bloqueos en las distintas carreteras, esperamos que se llegue a aquello”, agregó Herrera.

El alcalde de Bermejo, Delfor Burgos Aguirre, admitió que es difícil un cerco a Bermejo al ser una zona fronteriza, difícil que se haga, llegaron para concertar, el diálogo, respetarán la norma y la democracia. “Vamos a continuar nosotros trabajando, coordinando con toda nuestra gente, nuestras organizaciones para que el día de mañana estemos mejor”, declaró Burgos que junto a otros alcaldes también del MAS, estuvo en la marcha de trabajadores campesinos.

La Asambleísta Sara Armella Rueda, consultada si cercarán Tarija, contestó que estarán en vigilia, verán qué pretende la oposición, la gobernación, estaremos atentos en el cuidado de ese voto que también tiene que respetarse. “No vamos a cercar mientras conozcamos a la oposición qué es lo que pretende, si pretende cumplir su plan de hacer un golpe de estado, por supuesto que vamos a estar para cercar la ciudad”, advirtió la legisladora parte de la marcha campesina.

“No para nada, más bien hemos venido, desbloqueando, diría yo, algunos lugares, de manera pacífica, porque los bloqueadores se fueron a otros lugares, ahora volvemos a nuestros municipios a seguir trabajando”, declaró el Alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García.

El campesino no puede darse el lujo de perder el tiempo, ahí la vaca se ordeña todos los días, sin sábado ni domingo, la gente tiene que regar, lo único a que vinieron es a ratificar su apoyo al presidente y que se respete su voto, acotó.

Fernando Barral Zegarra

