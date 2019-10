Policía evitó enfrentamiento entre gremialistas y bloqueadores

La Policía Boliviana, acertadamente, evitó el enfrentamiento entre gremialistas y algunos transportistas movilizados con ciudadanos afines al Comité Cívico, pese al acuerdo de que los gremiales no ingresarían a la plaza principal, un grupo intento hacerlo por diferentes calles, los uniformados se interpusieron.

El Comandante de la Policía, Miguel Ángel Prieto Jemio, informó del acuerdo de no ingreso, pero que un grupo estuvo a punto de incumplir, la dirigente de los gremiales, Adriana Romero Ugarte, también ayudó a cambiar el curso de la marcha para evitar problemas.

Sin embargo, no pudo evitarse algunos encontrones en la puerta de la Unidad Educativa “San Roque”, donde los marchistas cuando regresaban al mercado campesino, encontraron una carpa en la calle, al frente de la Caja Cordes, que desarmaron y agredieron a quien se opuso.

En la esquina de las calles General Trigo e Ingavi, los marchistas se encontraron cara a cara con los policías que se interpusieron a su paso, la presencia de la prensa hizo que los marchistas no cesaran de gritar: “¡queremos trabajar!”.

Romero Ugarte reiteró que hay molestia entre los gremialistas, por el bloqueo de calles y avenidas que les impide desarrollar sus actividades con normalidad para cumplir compromisos como el pago de alquileres y préstamos a la banca. «No podemos castigar de esta forma al pueblo que busquen otro método de expresión, que busquen otra forma de pronunciarse, pero ya no así de forma tan dura, los sindicatos están muy molestos, la asistencia a la marcha no fue obligada», afirmó.

Consultada sobre el criterio de la Senadora Mirtha Arce de que “seguramente han recibido órdenes del Presidente Evo Morales a quienes son afines”, Romero contestó que su sector no recibe órdenes de nadie, el único que ordena son los sindicatos. “Las únicas que ordenan son las organizaciones, aquí no nos ordena absolutamente nadie”, enfatizó al negar que sean evidentes las versiones de multa de 2 mil bolivianos a los sindicatos inasistentes, “eso puede hablar sólo quien desconoce la realidad del sector”, afirmó.

El Dirigente del Sindicato de Taxi-Trufis “Vecinal” Benjamín Flores Condori, en plena marcha declaró que mucha gente que vive al día está perjudicada por ese motivo salió a marchar a decir “basta de paro, basta de bloqueo” y admitió que un pequeño sector del transporte libre apoya al Comité Cívico, más son los dirigentes aquí están las bases. Algunos dirigentes son los que apoyan el paro y los bloqueos, “la gente de base queremos trabajar, nada más”, enfatizó un transportista.

Una multitudinaria marcha de gremiales recorrió el martes pacíficamente las principales calles de la ciudad de Tarija exigiendo al Comité Cívico suspender un paro movilizado y bloqueo que inició la semana pasada, informó la dirigente de ese sector, Adriana Romero. «Estamos en esta marcha donde lo único que queremos es que nos dejen trabajar, que busquen otras medidas que no castiguen al sector. Son muchos sindicatos que están participando de esta marcha en rechazo al paro y bloqueo de los cívicos», informó a los periodistas.

Algunos dirigentes cívicos y seguidores de Comunidad Ciudadana protagonizan marchas y bloqueos en rechazo al resultado de las elecciones nacionales, que se realizaron el 20 de octubre.

La marcha llegó hasta dos cuadras antes de la plaza principal donde la Policía instaló un cordón de seguridad para evitar un enfrentamiento con grupos del Comité Cívico que esperaban en la plaza Luis de Fuentes y Vargas. «Nosotros no queremos confrontación, tampoco queremos pelea, por eso estamos organizando a la gente para no ingresar a la plaza, para que no haya conflictos, queremos que la población y el Comité Cívico entienda que las medidas que llevan son muy duras, que no podemos estar en confrontaciones», agregó y añadió que los gremiales mantienen el estado de emergencia y que seguirán buscando alternativas para que se levante el paro movilizado.

Por su parte, Valeriano Butrón, afirmó que es un gremial de las bases que no vive de la política y que tienen que trabajar todos los días para comer.

«Tenemos para llevar el pan del día a la casa, nosotros no vivimos de política, nos están perjudicando a todos», agregó.

