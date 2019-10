Transportistas piden tolerancia para generar ingresos durante el fin de semana

El transporte sindicalizado, especialmente de taxistas, a través de su dirigente que participa en el Comité de movilización pidió tolerancia durante las medidas de presión, ante la necesidad que tiene de generarse algunos ingresos para su sustento.

“Muchos sindicatos nos pidieron eso, porque necesitan ingresos para la canasta de sus familias, se fue al paro de un momento a otro, no hubo tiempo siquiera para prever nada”, explicó el dirigente Gabriel Pérez.

«El pedido lo hacemos por diferentes familias que quedaron desabastecidas, sábado y domingo nos vamos a replegar de la medida de presión, queremos trabajar este fin de semana y el lunes volver con todo, otra vez a apoyar al pueblo», insistió el Transportista.

«El transporte siempre estará con el pueblo, este sector no puede estar separado del pueblo, pero en esta oportunidad queremos trabajar normalmente sábado y domingo, para proveernos y después volver a la medida de presión», reiteró el Sindicalista.

“Muchos tienen deudas, no tenemos sueldo, no somos asalariados, no cobramos cuando llega el fin de mes, esa es otra de las razones para nuestro pedido de tolerancia”, añadió al pedir a los bloqueadores mucha tolerancia.

«Vamos a salir a trabajar, no queremos enfrentarnos, no queremos la confrontación, pedimos a nuestros compañeros no ir al enfrentamiento, nos lastimaríamos entre tarijeños, advirtió que de ninguna manera quieren romper el paro. No estamos de ninguna manera rompiendo el paro, este fin de semana es crucial para abastecerse y generarse algo de ingreso económico, precisamente para el sustento familiar y después el lunes volver a la presión”, reiteró.

El conflicto actual en el país, después de la votación del domingo, se agudizó el lunes ante la demora en el conteo nacional, el lunes, movilizados en varias ciudades del país desbordaron y quemaron objetos y causaron destrozos en varias instituciones.

El miércoles se inició el paro indefinido con bloqueos en diferentes ciudades, la situación se fue tensionando más con las declaraciones del Mandatario Evo Morales Ayma en La Paz de descrédito y desprestigio de la presión.

El transporte el miércoles en una reunión de urgencia resolvió sumarse a la medida de presión, ahora pide un margen de tolerancia para poder transitar por algunas calles y generarse ingresos económicos así sea mínimo.

Fernando Barral Zegarra

