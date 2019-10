Emergencias del HSJDD redobla su guardia

Ante los hechos de convulsión social que vive el país y la ciudad de Tarija, el Jefe de Terapia Intensiva en Pediatría, del Hospital Regional San Juan de Dios, Nils Casson Rodriguez, informó que en la unidad de Emergencias se doblegó la guardia ante cualquier situación que pueda presentarse.

Además el Galeno indicó que las unidades de consulta del hospital no estarían atendiendo porque los galenos volvieron al paro la pasada jornada del martes 22 de octubre, asimismo manifestó que Emergencias no paró de atender ni en las huelgas, ni paros que realizaron el sector salud, y que la atención es continua. “La unidad de Emergencias no para las atenciones en ningún momento, las atenciones de emergencias en pediatría se están atendiendo porque los padres las consideran urgentes cuando algo les pasa a sus niños”, expresó Casson.

El Médico indicó que los padres eviten de llevar a los niños a las marchas porque serían situaciones en que corren mucho peligro, donde los menores pueden sufrir colapsos, asfixias y que mejor eviten sacarlos a las calles en estos días de convulsión social.

Por otro lado dijo que como sector medico se encuentran movilizados hace bastante tiempo exigiendo reivindicaciones sectoriales, pero que sin embargo ahora se sumaron a la lucha como sector salud, en defensa de la democracia. “Como sector estábamos movilizados por mas de 50 días, pero ahora nos unimos a esta lucha porque nos afecta a toda la población”, acotó Casson.

Por otra parte el Hospital Regional San Juan de Dios, informaron que solo están atendiendo las emergencias y que en otras especialidades no hay atenciones a no ser que sea un caso que requiera urgencia.

