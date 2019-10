Autoridades masistas de Yacuiba de acusan mutuamente de mega corrupción

El alcalde Municipal de Yacuiba, acompañado del secretario ejecutivo, José Luis García, y la secretaria de Desarrollo Humano, Alba Rifarachi, brindó este jueves una conferencia, donde hizo conocer que hará conocer todas las irregularidades del ahora senador electo Carlos Brú en su gestión como Alcalde, y amenazó que cuando ejerza en el Congreso, le llevará toda esa documentación hasta La Paz, para hacerlas públicas.

“Dijo que cuando asuma el cargo de senador va a pedir informes a la Alcaldía (…) No tenemos nada que ocultar, vamos a llevar esa documentación hasta la Plaza Murillo, en los 40 camiones que el posee a nombre de otra persona (…) Ahí voy a mostrar cada contrato de servicio y de obras, todo, no voy a ocultar absolutamente nada”, dijo a tiempo de agregar que también difundirá esa información ante los medios nacionales en la ciudad de La Paz.

También manifestó que aprovechará que en el Congreso existen comisiones legislativas tanto oficialista y de oposición que tendrán interés en saber sobre esta documentación. “Nuestra gestión la hemos recibido prácticamente en quiebra, con una deuda millonaria que nos ha dejado, y hoy tiene la osadía de decir que quiere recuperar la Alcaldía como si fuera de su propiedad (…) Está muy equivocado”.

Dijo que, al contrario, Carlos Brú, debería ser una persona más reflexiva y prudente con sus declaraciones debido a que desde la Alcaldía se le habría ayudado durante la campaña, y que su persona no tiene poder de ambición. “El si tiene poder de ambición, es por eso que no deja que surjan nuevos líderes (…) He sido muy respetuoso con el Presidente y a través de eso no quise hacer nada contra Carlos Brú, sólo he salido a defenderme”.

Fue duro al manifestar que Brú no tiene la estatura moral, ni tampoco es intocable por el hecho de que se ha apegado al proceso de cambio, siendo derechista. “En 2008 desde acá (La Alcaldía) ha estado tumbando al presidente, junto a Mario Cossío”. Vallejos recordó que él sí ha defendido el proceso de cambio, sólo que, en el año 2010, han sido excluidos.

“Hay gente que, en vez de ayudar al presidente, le están haciendo daño”, dijo el Alcalde, a tiempo de indicar que la llegada de Brú al senador “cambia la figura”. “Ahora empieza a sentirse un Pavo Real, pero eso no le va a dar derecho de que salga a decir muchas cosas (…) Yo voy a trabajar para impedir que Carlos Brú ponga un pie acá en la Alcaldía”.

Vallejos se refirió a la petición del concejal Mario Cavero, sobre realizar una Auditoria a los contratos irregulares en la gestión pasada. “Quiero decirle que no lo hemos hecho hasta momento porque estábamos ocupados con otros temas (…) ahora sí vamos a hacer tanto las Auditorias Operativas como Especiales, tanto de los proyectos concluidos, como los inconclusos”.

Sobre la denuncia

El Secretario Ejecutivo, José Luis García, fue el primer en tomar la palabra, durante la extensa conferencia, indicó que los problemas financieros que su gestión ha heredado de Brú, por obligación moral no tiene que ocultarlos. “No tenemos nada que tapar y por qué ser tapandepes (…) Suficiente nobleza tuvo nuestro alcalde”. Posteriormente, pasó el micrófono a Alba Rifarachi, quien se encargó de hacer públicas estas denuncias.

Actos irregulares por denunciados Rifarachi:

“Voy a dar ejemplos precisos y claros que hemos encontrado y que no nos parece cómo se ha trabajado en su momento”, dijo la funcionaria.

1.- Se refirió al servicio de hemodiálisis que en su gestión habría encargado 11 equipos por un monto de 13 millones de bolivianos, de los cuáles sólo habría pagado un anticipo por medio millón de bolivianos. “Seguro ha dejado ese anticipo para beneficiarse de ciertas cosas cuando hacen este tipo de pago adelantados sin tener una planificación (…) Nosotros hemos tenido que pagar más de 11 millones de bolivianos (…)”.

2.- Dijo que en cuanto Vallejos ingresó a la nueva administración, ha sostenido reuniones con el proveedor que ya había dejado firmado el contrato con Brú. “Estamos hablando de tres lotes que sobrepasaban los 12 millones de bolivianos, el 27 de julio de 2015 se reúne con el proveedor, el señor Leopoldo Antezana, para tratar y ajustar diferentes puntos que no estaban de acuerdo”.

“Producto de eso, el exalcalde con esa visión de austeridad y de cuidar los recursos de municipio, consigue que se haga una rebaja del 8% al lote número 3 que todavía no se había pagado”, manifestó, a tiempo de aclarar que se está hablando de más de 400 mil bolivianos que se ha conseguido rebajar. “Eso está plasmado aquí en una resolución”.

3.- Indicó que han dejado comprometido los recursos para estas máquinas de hemodiálisis sin haber pensado en un lugar para su funcionamiento. “No se tenía un ambiente, sólo teníamos esa máquina para que estaban refrigeradas para que no se arruinen (…) Tampoco se tenía el recurso humano con el cuál se iba a trabajar con ese servicio (…) No pensaron que el servicio de hemodiálisis funciona con una planta de tratamiento de agua”.

Manifestó que fue la gestión del Alcalde la que tuvo que prever todas esas falencias y hoy en día contarían con esa plata de tratamiento, ambiente, y personal capacitado. “Esto nos ha constado más de medio millón de bolivianos”.

4.- Informó que no contaban con los transformadores adecuados para que estas máquinas entren en funcionamiento. “Pensaban que era enchufar, como enchufar un celular a la corriente normal (…) Estos transformadores nos han costado más de 350 mil bolivianos”.

5.- Añadió que el tercer lote estaba netamente comprometido en medicamento con fecha corta de vencimiento. “Hemos tenido que realizar cuatro contratos modificatorios para salvaguardar los recursos que se iba a ver comprometidos, porque esos medicamentos se iban a vencer (…) Si nosotros irresponsablemente hubiéramos dejado las cosas como estaban se iban a perder recursos”.

La secretaria manifestó que por todo esto, Carlos Brú debería ser agradecido porque fue la gestión la que salvó que no se pierdan recursos y puso en funcionamiento las máquinas.

6.- Manifestó que se encontró documentación “tirada” donde habría comprado materiales con sobre precio. “Compraron carro de paro metálico con soporte para desfibrilador, nosotros compramos este mismo instrumental en mil bolivianos actualmente; y ellos en su momento, lo compraron cada uno en 13 mil bolivianos”.

BRÚ RESPONDE

“Ningún foráneo puede entrar, cagarse y orinarse en mi casa, eso no lo aguanto”, afirmó Carlos Brú Cavero, senador electo del Gran Chaco por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en las últimas elecciones del 20 de octubre.

Esa fue la respuesta del militante masista a su coterráneo de partido, Ramiro Vallejos Villalba, alcalde de Yacuiba, que en los últimos días lanzó un aluvión de denuncias de corrupción en contra de Brú Cavero, cuando era Alcalde de Yacuiba hasta 2015.

MEGACORRUPCIÓN

Entre otras cosas, Vallejos y sus colaboradores hicieron constar sobreprecio en diferentes obras por más de Bs. 6 millones.

Además, sobreprecio en compra de medicamentos, computadoras, cifras abultadas para mantenimiento, alquiler y compra de vehículos livianos y pesados, contratación de publicidad.

De acuerdo a los denunciantes, Brú también firmó contratos lesivos a los intereses de la Alcaldía y entregó “en tiempo récord” un anticipo de Bs. 33 millones a una empresa cruceña por el proyecto del casco central de Yacuiba, que no tenía diseño final ni licencia ambiental.

Pese a que se mostró abundantes datos y documentos, Vallejos y sus colaboradores prometieron brindar “cada semana” aún más datos y documentos que demuestren la megacorrupcion en la gestión del exalcalde Carlos Brú Cavero.

BRÚ RECHAZA AL “FORÁNEO” VALLEJOS

“Qué hermoso resulta sacarle la mierda a una familia que aportó tanto al Chaco, que nuestros antepasados fueron los primeros habitantes del Chaco, para que venga un foráneo a decirnos lo que quiera”, aseveró Carlos Brú Cavero.

Agregó que las denuncias y dichos de Vallejos no se borran después de las elecciones, por lo que ahora, en su calidad de senador electo fiscalizará para saber qué hizo el Alcalde con el dinero de Yacuiba.

Tras señalar que Vallejos tiene “una mente perversa”, dijo que empleará todos los medios que tiene a su disposición para buscar justicia a su favor.

Más muestras del fraude electoral

Los muertos de Yacuiba resucitaron el 20 de octubre para votar por el MAS

Varios muertos de Yacuiba resucitaron el 20 de octubre para votar en las elecciones generales del último domingo, en favor del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).

Asi lo denunciaron este viernes 25 de octubre en Yacuiba, los familiares de varias personas que ya no están en este mundo, pero sin embargo, de manera inexplicable, tal como Lázaro de la historia bíblica, volvieron a la vida justo el día de las elecciones generales para sumar su voto póstumo a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El voto no puede ser para otro partido que el MAS, debido a que el oficialismo através del Trbunal Supremo Electoral (TSE), administró el proceso para las elecciones generales del 20 de diciembre.

TRES BOTONES DE MUESTRA

Jorge Arias Soto fue un político de Yacuiba, con 25 años de trayectoria, tiempo en el que ejerció como concejal, alcalde y asambleísta departamental.

Y como todos somos mortales, falleció, dejó este mundo en 2018.

Pero este viernes, su hijo Jorge Arias Estepa, denunció que tras una búsqueda informática en las páginas oficiales del Tribunal Electoral Departamental (TED), pudo comprobar que su padre figuraba como votante en las elecciones del domingo 20 de octubre.

“Esto tiene un nombre: fraude, pero además, es jugar con la imagen de mi padre y los sentimientos de mi familia”, afirmó Arias Estepa.

Convocó a la población, especialmente a las personas que tienen familiares fallecidos, a que ingresen a la web del TED para verificar si sus seres queridos no resucitaron para votar el 20 de octubre.

Otro caso es el de Renán Gutiérrez, que murió hace cuatro años, por consiguiente, no hace ninguna actividad que realiza un ser humano con vida.

Pero su viuda, Sabina Tejerina, denunció que su esposo votó el último domingo 20 de octubre, en la Unidad Educativa Miguel Estenssoro, ubicada en pleno centro de Yacuiba.

Sabina sostuvo que el hecho es irregular e ilegal y afecta a las fibras más sensibles de su familia, porque se juega con un ser querido para obtener un beneficio, una ventaja electoral.

En vida, Alfredo Inarra trabajaba de plomero y técnico gasista en Yacuiba, murió hace más de dos años, en 2017.

Empero, de acuerdo a la denuncia de su familia, Alfredo resucitó y votó en los comicios generales del último domingo, de acuerdo a los datos obtenidos en la página oficial del TED.

Los tres casos señalados, son apenas una muestra de la variante utilizada por el Gobierno Nacional y el Movimiento Al Socialismo (MAS), para cometer fraude en los comicios del 20 de octubre.

Este viernes 25 de octubre, en Yacuiba, los medios de comunicación se llenaron de denuncias sobre familiares o amigos, que aún difuntos, votaron en las urnas a favor del MAS.

