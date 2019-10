Renunciaron vocales electorales por considerar que el proceso electoral está desacreditado

Antonio Costas, hasta ahora vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), afirmó que su renuncia no es un “escape” y que espera que eso ayude, en parte, a solucionar la crisis política que se desató a raíz de los resultados de los comicios generales del domingo. “No tenía sentido suspender la transmisión del TREP. No pues, yo, definitivamente, no estoy escapando, no estoy dejando el cargo porque no tenga voluntad de trabajo, he demostrado que soy un hombre de trabajo, pero también de principios”, sostuvo en entrevista con radio Panamericana.



El ex Vocal enfatizó que cree que su renuncia “va a facilitar la solución de los problemas que hay en el país” y enfatizó que la labor que desarrolla la instancia electoral en el cómputo del sufragio es adecuada y confiable. “A mí esa situación (la suspensión del TREP) me ha causado tanta perturbación, si habíamos realizado un trabajo tan esmerado, esta decisión precipitada de la sala, de no publicar, y hacerlo un día después y ocasionar problemas innecesarios, eso no fue racional”, acotó el exvocal.

Costas aseguró que cumplió con el Estado. “Cumplí con mi patria, he permanecido hasta el momento en el que se llevó adelante eso, pero actuar así, sin racionalidad, ya no”, acotó, señalando que ama este país y que reprocha que se actuara de esa forma en la Sala Plena del TSE.

Cabe recordar que los datos del TREP salieron a las 20.00 del domingo, abriendo la posibilidad de una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa, pero, 23 horas después, se actualizaron, cambiando la tendencia y dando la victoria al MAS en primera vuelta.

Renunció una vocal del Tribunal Electoral de Chuquisaca

En una escueta carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, la vocal electoral de Chuquisaca Olga Mary Martínez presentó su renuncia al cargo.

Sin alegar razones, pero afirmando su «vocación democrática» y su «compromiso» con Chuquisaca y Bolivia, la renuncia de Martínez se da luego de que el conteo preliminar del Tribunal Supremo Electoral, al 95,6%, diera como ganador a Evo Morales en primera vuelta.

El domingo, tras finalizar la jornada de votación y al 83% de las actas verificadas, la tendencia de los resultados indicaba que habría una segunda vuelta. El conteo se suspendió por cerca de 20 horas y cuando se reactivó, el resultado había cambiado a favor de Evo Morales, quien ganaría en primera vuelta.

En Sucre, el lunes se registró una jornada violenta. La oposición hizo una vigilia en el Tribunal Electoral Departamental, quemó el frontis de esa institución y saquearon las oficinas. La Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos.

EL DEBER

