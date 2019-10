En Yacuiba instalaron vigilia permanente en defensa del voto

En la plaza principal de Yacuiba, desde la noche del lunes se instaló una vigilia permanente instando al respeto de la democracia y el voto, tras conocerse los resultados que aventajan al oficialismo y su candidato Evo Morales, dejando en incertidumbre la segunda vuelta que se perfilaba desde el domingo.

Militantes de Comunidad Ciudadana y aliados, el Comité Cívico, Plataformas del 21F y población se apostaron con banderas verde y blanco, en el centro de Yacuiba, se implementó un toldo y equipo para las intervenciones y llamado a la ciudadanía.

Una larga bandera de extremo a extremo, con algunos mensajes, corta la circulación en la calle comercio y esquina Cochabamba. “El pueblo está cansado, te vas porque te vas”, “El Chaco se respeta”, “No a la dictadura”, son algunas de las frases que se observan en carteles.

El presidente del Comité Cívico, Raúl Hilarión señaló que el pueblo se movilizó tras una aparente manipulación en los resultados. “En el lapso de 24 horas se han modificado los resultados y eso ha provocado la reacción en todo el país, la población a través de las plataformas se ha manifestado desde anoche (lunes)”.

La Casa Cívica, mediante una concentración definió algunas medidas con sus bases, ante esta convocatoria surgieron algunas cuestionantes contra el presidente de la institución, quien tras llegar al cargo aseguró que no se inmiscuiría en asuntos políticos. Hilarión respondió que se trata de defender la democracia y no a un político.

“En este caso estamos defendiendo la democracia, ese es el rumbo, la defensa del voto, si bien el 21 de Febrero no se ha cumplido, ahora lamentablemente se pretende no cumplir, queremos que se respeten los resultados, esa es la idea, no apoyar a ningún partido político, la invitación fue abierta para todos”, dijo.

El concejal Mario Cavero, quien se unió la mañana del martes por unos minutos a la vigilia, apuntó contra el Tribunal Supremo Electoral por generar incertidumbre en el escrutinio de votos.

“Desde el lado de MAS dicen que esto es democracia y que hay que respetar los resultados del árbitro (TSE), cuando es un bombero, que no está respetando como en el 21F, no podemos hablar de imparcialidad, además este árbitro tiene un sistema que es el TREP, que en horas da el resultado al 100%, esa información le llegó a don Evo Morales antes de su declaración al pueblo, por tanto si ganaban ellos en primera vuelta como dicen, porque cortaron el sistema y reanudaron 24 horas después, crea incertidumbre, no le echen la culpa al pueblo que se ha levantado, es responsabilidad del brazo operador del MAS, que es el Órgano Electoral”, manifestó durante su intervención.

La autoridad aseguró que pueden haber infiltrados en las vigilias para provocar destrozos, también instó a los líderes de oposición en Yacuiba a sumarse a la defensa del voto y mantener la unidad. “Les hablo también a los yacuibeños de otras líneas políticas que se subieron al final, para decir que se unían a la victoria, para hacer ganar a una opción clara y definida como Comunidad Ciudadana con Carlos, a María René Barrios, Rudy Pantaleón y a todos los que se dicen opositores que estén acá, necesitamos estar más unidos que nunca”, expresó.

Movilizaciones en Caraparí. El Comité Cívico de Caraparí emitió un voto resolutivo, en el que desconoce los resultados de manera unánime, repudio al TSE por falta de transparencia en la publicación del conteo, y por último acatará las determinaciones del Comité Pro Interese de Tarija y de los Comités Cívicos a Nivel Nacional y apoyo al Comité Cívico de Potosí (Comcipo)

Cadenas de oración. La Unión de Iglesias Evangélicas del Chaco (UIECH) y grupos católicos convocaron desde las 20:00 a la plaza principal de Yacuiba, a elevar oraciones por la situación del país. Pastores y seguidores cristianos clamaron a Dios en medio de alabanzas y plegarias.

Durante la concentración

Durante la concentración que se desarrolló al finalizar la tarde del martes en la esquina del Comité Cívico, frente a la Plaza Principal 12 de Agosto. Cívicos, plataformas y ciudadanos, se manifestaron en contra de los resultados de las elecciones generales del domingo a los que calificaron como fraudulentas, donde aprovecharon para redactar una resolución de 4 puntos.

Resoluciones

1.- Apoyar de manera contundente a la resolución de los cabildos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Potosí, y Chuquisaca.

2.-Exigir la renuncia del Tribunal Supremo Electoral, por promover el fraude electoral, desconociendo la voluntad del pueblo boliviano.

3.-Exigimos la anulación de las elecciones generales, y una nueva convocatoria por no respetar y considerar candidatos ilegales desarrollando un proceso viciado de irregularidades.

4.- Se determina el cierre de la frontera indefinido a partir de las 00:00 horas de mañana miércoles 23 de octubre hasta dar cumplimiento a la presente resolución.

(El Andaluz/Yacuiba)

