Alcalde Paz sugiere nueva elección con nuevo árbitro para solucionar crisis

El Alcalde de Cercado Rodrigo Paz Pereira, ante los hechos de violencia y el enojo del pueblo boliviano, pidió nueva elección para presidente y vicepresidente con otro Tribunal Supremo Electoral (TSE) en vista de que el actual no cumplió con Bolivia.

Estamos pidiendo que se repitan la elección presidencial con nuevos árbitros que den garantía y con nuevos veedores que garanticen y el pueblo esté tranquilo con los resultados”, afirmó antes de reunirse con el Gobernador Adrián Oliva Alcázar.

Esto va más allá de partidos políticos, esto es democracia, son las reglas de convivencia, es el respeto entre los bolivianos y no puede ser que por la política nos confrontemos, especialmente porque hay un TSE que no es confiable, enfatizó. “Ante la duda que existe en Bolivia, el TSE no ha cumplido a la altura de la confianza del pueblo boliviano que hoy día está dividido, está en aprestos de confrontación y se tiene que evitar esa situación”, agregó la autoridad.

«Nadie confía en el árbitro, nadie cree que este árbitro esté haciendo su trabajo de buena manera, está eliminando y cambiando las reglas de juego en cada momento, por eso es necesario repetir la elección presidencial con árbitro nuevo y otros veedores», acotó Paz.

«Resolvamos la elección presidencial, con árbitros transparentes, el TSE debe renunciar y deben venir árbitros transparentes y debe haber veedores transparentes que garanticen los resultados claros y no de la confrontación.

Tenemos un terrible árbitro que está llevando a la confrontación nacional, con sus decisiones que no corresponden con la realidad que el pueblo está pidiendo por su democracia, insistió la autoridad al admitir que la situación es preocupante», añadió el Burgomaestre.

Sobre la Policía dijo que es mandado por mandos jerárquicos, por eso pido la no confrontación, ver la manera de coordinar con las instituciones para evitar la confrontación. “Defender Tarija es defender la democracia, pero no a la confrontación. Tarija está molesta, enojada, pero eso no significa que la violencia vaya a las calles, esto hay que evitarlo, porque nos haremos daño entre tarijeños, prosiguió al negar que sea responsable de la confrontación como mencionan alguna gente del MAS,», entatizó el Alcalde.

Paz Pereira el día de la elección advirtió que no solo es importante que la población vaya a votar, sino que también es importante quién recuenta los votos, ya que es una etapa determinante en la jornada electoral, de eso dependía la credibilidad de la elección.

Fernando Barral Zegarra

