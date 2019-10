Gobernador lamentó que Directora de Migración no hbiera cumplido el Auto de Buen Gobierno

El Gobernador Adrián Oliva condenó el no cierre de fronteras por la Dirección de Migración, de cuya directora, Lourdes Aldana Rojas, incluso dijo que infringió el Auto de Buen Gobierno que se promulgó en el marco de la legislación nacional.

Si las autoridades no somos responsables para cumplir la ley, cómo le podemos pedir al pueblo que lo haga, eso es lo que hoy en debate, las autoridades deberían ser las primeras en cumplir la ley, cuestionó la primera autoridad de Tarija.

«Hay un Auto de Buen Gobierno, que rige para los ciudadanos, pero también las autoridades del departamento y sorprende que además sorprende que de manera abierta se declare lo contrario. Yo condeno esto”, prosiguió la Autoridad.

Por mandato de la Ley me han pedido que emita un auto de buen gobierno y lo hice y eso Auto de Buen Gobierno rige para todos, acotó al remarcar que explícitamente este instrumento legal indica que deben cerrarse las fronteras. “Además en este momento en su momento hubo acarreo de votos, ciudadanos que deberían votar en la Argentina han sido trasladados a Bolivia para votar en ciudades de frontera y eso lo conocen ustedes y lo han reconfirmado varias veces”, señaló al referirse a pasadas elecciones.

«Eso va en contra de la norma y la Ley electoral establece que el Auto de Buen Gobierno establece que el Auto de Buen Gobierno debe tomar todas las medidas que aseguren la transparencia del proceso y que garanticen la aplicación de las normas vigentes», insistió el Gobernador.

Consultado si la Directora de Migración estaba infringiendo el Auto de Buen Gobierno, el gobernador respondió: “Sí, y está infringiendo la Ley, el Auto de Buen Gobierno es una Ley, una norma, es lamentable que lo hagan de esa forma. Tendrá seguramente sus consecuencias, lo que no queremos es un país en el que se actúe con impunidad, donde las autoridades estén por encima de la Ley, cuando la Ley no sirve para el propósito particular, no la acatamos», siguió.

Entonces eso es como tener un árbitro que sea bombero, ironizó tras votar el domingo y añadir que frente a estas actitudes tomaron todos los recaudos necesarios, no pone en duda la elección, pero este tipo de autoridades tendrán que dar cuenta de sus actos.

Desde el miércoles la directora de migración de Tarija, reiteradamente dijo que las fronteras no se cerrarán, que están abiertas los 365 días del año, aunque hubo versiones de que los vecinos habrían cerrado frontera el domingo en Yacuiba y Bermejo.

Fernando Barral Zegarra

