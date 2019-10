Autoridades chaqueñas destacan resultados del MAS en el Chaco

La hasta ahora diputada, Celinda Villarroel, tras conocer los resultados de las elecciones en Yacuiba, desde la casa de campaña del Movimiento Al Socialismo, se mostró feliz y agradecida por ganar la diputación por la C 43. “Es una victoria del pueblo, agradecer a Dios y a nuestro hermano presidente Evo Morales por la confianza, a nuestro equipo. Ahora vamos a trabajar por el pueblo, por las mujeres, por el humilde”, expresó en medio de banderas flameantes del partido azul”, dijo.

Por su parte, Carlos Brú, quien junto a Wilman Cardozo se convierten en senadores, felicitó a la Chela por el logro y por el apoyo en el Gran Chaco, donde asegura que ganaron todo. “Gracias a todo el Chaco por el compromiso, ganamos con Chelita, ganó el diputado indígena también, eso es devolverle la voz a los chaqueños, porque es para los chaqueños no para los llorones”, enfatizó.

Respecto a la segunda vuelta, prefirió no manifestarse porque aún no ha concluido el escrutinio al 100%. “Vamos a tener presidente nuevo y va a ser Evo”, aseveró.

Mientras tanto, Ejecutivo Regional, José Quecaña destacó la victoria de Celinda Villarroel, pese a que algunos dudaban, que por primera vez el MAS tendrá una diputada que representará al Chaco en la Asamblea. “En el Chaco ganó esa candidata de los humildes de los pobres, lo dije claramente no hay que ver los estratos sociales, cualquier persona puede subir para ser autoridad, el pueblo sabe reconocer, no me he equivoque al mencionar a Chela para diputada”, indicó la autoridad.

Quecaña afirma que, en la región del Gran Chaco, el Movimiento al Socialismo es la primera fuerza política, también a nivel local.

Resultados oficiales

El candidato presidencial por Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales ganó en Yacuiba, con un 45.02 %, y, en segundo lugar, Carlos Mesa, con un 37.91 %, en tercer lugar, Chi del PDC, con un porcentaje de 12.49 %. En cuanto Bolivia dijo No, llegó a un 1.81 %, y Pan Bol al 0.7 %

Diputados

Celinda Villarroel, ganó como diputada en la C43, con el 35.17 %, en segundo lugar, el candidato a diputado por Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Narváez con un 29.82%.

Senadores

Los yacuibeños, Carlos Brú, y Wilman Cardozo, quienes estuvieron enfrentados en estos últimos días en los medios de comunicación, con estos resultados ambos serían senadores.

Análisis

El politólogo, Daniel Marañon, hizo un análisis de los resultados electorales en Yacuiba y el Gran Chaco, a nivel departamental el candidato Carlos Mesa se impuso, pero no con grandes porcentajes respecto a Evo Morales, donde advierte que el voto cruzado tuvo un efecto no favorable para la oposición.

“Lo que hubo es un voto duro y lineal del MAS, mientras que, en la oposición, un voto cruzado por parte de Comunidad Ciudadana, han votado arriba por Mesa presidente, pero abajo por la opción territorial, por la Chela, en Yacuiba y no por Narváez”, explicó.

