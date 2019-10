Transporte pesado no descarta medidas de presión ante falta de solución al problema de la variante Canaletas – Entre Rios

El transporte pesado no descarta reinicio de presión por el mal estado de los caminos, especialmente al Gran Chaco y la falta de reparación de la Variante Canaletas-Entre Ríos, la ABC volvió a decir que no puede hacer nada mientras no haya una Ley nacional.

El dirigente del Sindicato del Transporte Pesado, Juan Carlos Borda, al aclarar que no fue la reunión con la ABC, pero sí mandó un delegado que proporcionó toda la información, dijo que la entidad caminera volvió con el mismo criterio de siempre.

Que no puede hacer nada mientras no haya una ley nacional de transferencia de la Variante de la gobernación a la ABC, entretanto el período de lluvias nuevamente está comenzando y los cortes de carretera estarán a la orden del día.

Borda dijo que su sector esperaba que la ABC llegará con una posición concreta de soluciones, no solo para la Variante, sino también otros tramos, sin embargo, “volvieron con la misma posición de antes, probablemente para salir del paso ante la carta de los cívicos”.

El transporte pesado esperará que pase la elección nacional y dentro de un par de días es probable que se reúna con el Sindicato de las Flotas de Transporte, para tomar determinaciones, sobre todo porque está comenzando la época de lluvias.

Existen problemas en el tramo Isiri-La Central, la Quebrada de Choere y la Variante, todos ellos en el camino de Tarija al Gran Chaco, en el caso de la Variante una pequeña lluvia nos corta y tenemos que ir a dar la vuelta por Castellón.

Borda reconoció que la Variante está en riesgo de desaparición por los derrumbes de la anterior época de lluvias y la pérdida de plataforma por las crecidas del río Santa Ana en ocho puntos que no fueron reparados hasta ahora.

La gobernación, a través del Sedeca, tampoco está reparando todo, solamente hubo relleno de tierra en determinadas partes, no hubo hormigón, no hubo nada, “pienso que por ambas partes, gobernación y ABC no hicieron nada y el estado de la Variante es crítico”.

La ABC hace el mantenimiento del camino antiguo por Castellón, que es de ripio, por donde casi nadie circula y dejó a su suerte la Variante pese a que por ahí circulan casi todas las movilidades día y noche, según varios observadores.

La Asambleísta departamental Cecilia Gallardo Suruguay hace poco admitió que la ABC, a través de la empresa “Vías Bolivia” cobran el peaje a todos los que circulan entre Tarija y el Chaco, sin embargo, ese dinero no se utiliza para el mantenimiento.

Solución de conflicto por tramo Canaletas-Entre Ríos depende de la Gobernación

El presidente Ejecutivo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Vladimir Sánchez, explicó el jueves que la solución al conflicto por el tramo vial Canaletas-Entre Ríos está en manos de la Gobernación de Tarija, en el marco de una reunión que tuvo con los transportistas y el Comité Cívico regional. «Hay una voluntad del Gobierno central de darle una solución, pero requerimos esa información complementaria que debe entregar la Gobernación en los cuatro ámbitos planteados que son técnico, social, ambiental, financiero para saber en qué estado está ese tramo y sobre esa información podemos llegar a algunas conclusiones», informó en una conferencia de prensa.

Agregó que la dirigencia del transporte y los cívicos se comprometieron a gestionar la información solicitada por la ABC para buscar una solución al conflicto que existe por ese tramo, debido a la falta de mantenimiento vial y que las instituciones tarijeñas piden que sea administrado por la ABC, aunque no forma parte de la red vial fundamental. «La ABC para poder intervenir en cualquier lugar tiene que ser parte de la red vial fundamental, si no es parte de la red vial fundamental la ABC no puede invertir un peso, porque eso es malversación de fondos», agregó.

El ejecutivo del transporte sindicalizado ’15 de Abril’ de Tarija, Damián Castillo, explicó que cuando la ABC tenga la documentación requerida, presentará un informe técnico a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que esa institución elabore una ley que le permita administrar la carretera en conflicto.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Carlos Dávila, advirtió que la Gobernación tiene un plazo de ocho días para entregar la documentación faltante, para avanzar en una solución al tramo Canaletas a Entre Ríos.

