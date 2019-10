SEGIP habilita dos centros médicos para emisión de certificados

El Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), Regional Tarija, informa que habilitaron 2 Centros Médicos para la emisión de Certificados Médicos para obtener la Licencia de Conducir, estos son CIES, ubicado en la calle Bolívar entre Méndez y Santa Cruz, del mismo modo Pro Salud el Molino, ubicado en la calle Ballivian entre La Madrid e Ingavi.

Asimismo, expresaron que fueron habilitadas las Escuelas de Conducción: Grand Prix, Indianápolis, Olicar Tarija, CCI del Sur. Mismas que se encuentran acreditadas para las evaluaciones de conducción.

Por otra parte, expresaron que la afluencia de gente en estos últimos días aumentó bastante por el tema de las elecciones pero que sin embargo el SEGIP, tomó sus previsiones y están trabajando desde el 5 de octubre en horarios ampliados.

Del mismo modo explicaron que trabajaran el sábados 19 de octubre, en los horarios de atención en Cine Center, 10 am – 2 pm, asimismo indicaron que en las oficinas desconcentradas de los barrios Lourdes y San Jorge II, atenderán desde las 8 am – 12 am, del mismo modo señalaron que las regionales de Yacuiba, Bermejo y Villa Montes, también atenderán el sábado.

Finalmente expresaron que, en Yacuiba, el sábado 19 estarán atendiendo de 8 am – 12 am y que, en Villa Montes Y Bermejo, los horarios de atención serian de 8 am – 2pm.

Por ultimo señalaron que trabajarán en horarios ampliados hasta el sábado 19 de octubre y que posteriormente regresaran a sus horarios regulares, en sus diferentes oficinas que tiene en la ciudad de Tarija, Cine Center, San Jorge II Y Lourdes.

Comparte esto: Tweet