Ex cívico lamenta declaraciones del Presidente Cívico respecto del cabildo

El Pastpresidente cívico, Teodoro Castillo Sánchez, lamentó que algunas personas no conozcan el valor histórico de los cabildos para Tarija y lo descalifiquen al efectuado el miércoles, “eso es no conocer la realidad histórica de Tarija”.

Ahora, considerando la expulsión por el Cabildo abierto de Carlos Dávila Choque del Comité Cívico de Tarija, debe llamarse a Asamblea de instituciones o congreso extraordinario para buscar una salida al problema actual, acotó.

Es lamentable que sean las denuncias y contradenuncias las que ahora estén en la agenda cívica, “lamentablemente al señor Dávila el cargo le quedó muy grande, no tuvo la capacidad para llevar adelante una gestión, sólo se dedicó a insultar y descalificar”.

Consultado sobre la descalificación del cabildo dijo que es una pena que desconozca la realidad del departamento, no tuvo la capacidad de hacer quorum, “creo que ni su familia lo va acompañar por las cosas que está haciendo”, agregó.

Desconocer el Cabildo abierto que es la máxima instancia de decisión de Tarija y que tiene antecedentes históricos, es demasiado, “nosotros hemos venido al Cabildo desde San Lorenzo, el transporte, los jinetes, está muy equivocado”.

Sólo está viendo las cosas personales o políticas, el pueblo le dio una oportunidad, es evidente que hay que trabajar con todas las autoridades, pero en este caso solo falta que ponga una bandera partidaria al Comité cívico y eso no puede ser, cuestionó.

Nuevo Sur

Comparte esto: Tweet