Encontraron cadáver en avanzado estado de descomposición en Pampa Galana

Una comunaria desde la tarde del miércoles, había visto a un hombre echado en un basural de Pampa Galana, no le dio importancia al retornar la mañana del jueves, por lo que llamó a la Policía, quienes evidenciaron que estaba sin signos vitales y en estado de putrefacción, por lo que llevaron el cuerpo directamente a ser enterrado en el cementerio general, donde hasta la tarde estaba sin ser identificado

De acuerdo con los datos preliminares dados por el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), alrededor de las 10:58 del jueves, un equipo mutidisciplinario con el personal de Laboratorio de la FELCC se constituyeron a la Comunidad de Pampa Galana a realizar el Levantamiento Legal de Cadáver.

“Una vez llegado al lugar a 70 metros de la avenida en inmediaciones del cerro se pudo evidenciar una persona fallecida de sexo masculino ¨N.N., ¨ de 35 a 40 años aprox, en el lugar se hizo la autopsia de ley donde la médico forense de turno valoro que la causa de muerte es natural, por muerte Súbita de Origen Cardiogénico, Epatopatomia”, dijo.

En lugar se tomó contacto con los comunarios quienes manifestaron que en el estado que se encuentra el cuerpo no lo podían reconocer ni por la vestimenta.

Las Fiscales de Turno al no ver la existencia de los familiares ordeno que el cuerpo sea trasladado al CEMENTERIO GENERAL DE TARIJA para su posterior sepultura, toda vez que el cuerpo se encuentra en estado de putrefacción.

Herida en accidente de tránsito pide ayuda

Los hijos de Sabina que está en estado vegetal, y su esposo que murió en el hecho, necesitan ayuda económica para los gastos médicos que tiene el tratamiento y medicamentos para la fémina, por lo que el abogado de esta parte solicitó a la familia del causante que esta recluido en la cárcel, ayuden en la recuperación de la sobreviviente.

Según indicó , Limberth Martínez abogado de las víctima, pidió ante los medios de comunicación que la familia del hombre que chocó contra un taxi en la avenida Las Américas se pueda hacer cargo de algunos gastos médicos que debe afrontar la familia, pues el hombre que falleció por el choque era el único sustento de la familia y su esposa que lo acompañaba en ese momento se encuentra en estado vegetal. “Hubo un hecho de tránsito el 23 de septiembre de este año en el cual pierde la vida una persona que era el pilar fundamental de su familia, estaba acompañado de su esposa quien ya en ese momento tenía un grado de discapacidad y a consecuencia del accidente queda en un estado vegetal total, ella solo puede mover la cabeza y todo lo demás lo tiene que hacer con ayuda de los familiares“, enfatizó.

En este sentido, el abogado explicó que el causante de este choque se encuentra privado de libertad pero la familia de él no se aproximó ni se pronunció a favor de la familia víctima, incluso conociendo que son de escasos recursos y perdieron al único sustento económico que tenían. “No existe ningún tipo de pronunciamiento económico a efectos de poder colaborar a esta familia que está pasando por un momento bastante trágico y obviamente nos llama la atención, no existe esa sensibilidad humana, no existe esa empatía en efecto de poder sentir el dolor de las personas y poder de alguna manera colaborar a pesar de que él tiene toda la responsabilidad por haber estado en total estado de ebriedad y haber invadido un carril“, remarcó.

Martinez aseguró que la familia al ser de escasos recursos , como abogado decidio atenderlos gratuitamente a efectos de que puedan de alguna manera conseguir el sentido de justicia. “Actualmente estamos por terminar la parte investigativa estimo que en unos días el Ministerio Público va a presentar su acusación formal por el delito de homicidio y lesiones gravísimas en accidente de tránsito”, finalizó.

