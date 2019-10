Alcaldía de Cercado solo recibió Bs 5 millones del Fondo Indígena

El Gobierno Municipal de Cercado desde el 2017 a la fecha, solamente recibió 5 millones de bolivianos del Exfondo indígena cuya fuente es un porcentaje del IDH, este monto corresponde al 2018 y se destina a proyectos de agua para riego en varias comunidades.

El 2017, cuando este Fondo pasa a los municipios, en Cercado programaron la compra de equipo y maquinaria para trabajos en las comunidades como apertura de caminos, por un monto de 7 millones de bolivianos, según el Secretario Ejecutivo, Diego Ávila Navajas.

Sin embargo, cuando inicialmente se aprobó el proyecto y estaba en curso mediante licitación incluso se adjudicó la provisión, llegó una nota negando la compra de equipo como parte de los proyectos, pese al compromiso del gobierno de corregir esto, no lo hizo.

El proyecto se truncó y no se recibió nada, para el 2019 hasta ahora no hay una oferta del Fondo Indígena, no hay nada, en consecuencia, solo se recibió 5 millones. Los campesinos cuando su huelga de hambre, dieron a entender que no se informó del destino de este Fondo.

Comparte esto: Tweet