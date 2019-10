Masistas se contradicen sobre debate de regalías del Chaco

A través de una entrevista realizada en el medio de comunicación radial de Yacuiba, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y alcalde del municipio de Uriondo, Álvaro Ruiz, expresó que entrar al debate del pacto fiscal podría dejar en cero las luchas del 45% de la Región Autónoma del Chaco, dejando de entrever contradicciones con las aseveraciones de la asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS) y candidata a senadora suplente de Carlos Brú, Sara Armella, quien afirmó en un momento, que la base del nuevo Pacto Fiscal Departamental, sería con la aprobación de una ley que redistribuya las regalías petroleras.

“Cuidado que vuelvan hablar de un pacto fiscal y toda la lucha del 45%; la demanda histórica del 45% quede en nada, ya que no es cuestión de hacer porras porque puede que estén terminando con un autogol”, afirmó Ruiz en una entrevista con el periodista Chaqueño, Fernando Vidal en radio ‘Popular’.

Es así que en dicha entrevista el periodista Vidal, indicó que abordar un pacto fiscal nacional, le haría justicia al departamento de Tarija en la distribución correcta de los recursos del Tesoro General del Estado, sin llegar a un extremo de politizar debate, a lo que Ruiz respondió afirmando que no sería un tema de porcentajes sino de necesidades.

Ruiz consideró que la gente se encuentra enfocada de mala manera, ya que no sería temas de porcentajes, sino de necesidades para lograr el desarrollo de las regiones. “por lo que si el 45% no ha solucionado los problemas de la región; ¿será que el porcentaje era mayor? Yo no creo”, cuestionó.

Sin embargo, Ruiz además cuestionó la forma en la que se administra las regalías del Chaco, ya que a comparación de la región autonómica, en el municipio de Uriondo, según esta autoridad, ellos con un presupuesto que llega alrededor de 20 millones de bolivianos, lograron conseguir gestiones importantes.

Cabe recordar que con anterioridad en medio escrito digital, la asambleísta masista Armella dijo que la base para el nuevo Pacto Fiscal departamental es la aprobación de una ley que redistribuya las regalías petroleras, que incluye el 45 por ciento del Gran Chaco.

No obstante, Armella, militante del MAS, candidata a senadora suplente del yacuibeño Carlos Brú Cavero, aseveró que el tratamiento de un nuevo Pacto Fiscal departamental, necesariamente pasa por la revisión de las regalías departamentales del 11 por ciento que tiene Tarija.

Pese a ello se debe considerar que el Gran Chaco percibe directamente el 45 por ciento del 11 por ciento de regalías del departamento de Tarija, por la vigencia de la Ley 3038, gestionada por el entonces diputado Wilman Cardozo, ahora candidato a senador del Gran Chaco por Comunidad Ciudadana.

