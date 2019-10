Insólito: Presidente del Comité Cívico dice que «no hubo cabildo, sino cierre de campaña»

Ante la pregunta de su continuidad en la presidencia del Comité Cívico, Carlos Davila señaló al periodista de poco serio “siempre hace preguntas incomodas y poco serias”, se notaba su nerviosismo. Explicó que la concentración de ayer no era un cabildo legítimo, también descalificó al último cabildo en defensa de Tariquia por ilegal.

“El día de ayer no ha sido ningún cabildo ha sido un cierre de campaña del Gobernador, Adrián Oliva, donde han participado funcionarios de la gobernación y alcaldía, el 90% eran funcionarios públicos el otro 10% gente que ha venido y me ha sorprendido realmente” expresó.

Continuo con su declaración de la siguiente manera:

“Si ustedes recuerdan cuando hubo el verdadero cabildo, que ni siquiera tampoco ha sido cabildo porque no se siguieron los procedimientos legales ante la corte electoral porque así lo requiere la ley, tuvimos 100 mil personas ayer no hubo mas de 3 mil personas eso no podemos llamar cabildo”.

Carlos Dávila apuntó que los cabildos son vinculantes y lo de ayer solo se reduce a un movimiento de campaña política de Adrián oliva.

El presidente cívico terminó su declaración y apuntó que el día de ayer el gobierno central trajo los ítems para los dos hospitales que van a funcionar las 24 horas, resaltó que se reunieron con la ABC (Adminsitración Boliviana de Carreteras )para solucionar los problemas de la carretera del Chaco, “estamos haciendo gestión no política” expresó

“Lo que se pretende acá es hacer política por Adrián Olivia, nosotros nos tenemos que sentar con el Presidente, el Gobernador, el acalde, somos actores cívicos no políticos, tenemos que respetar los resultados nos guste o no, el comité cívico no se va prestar para ningún acto político” agregó.

Gobernación niega manejar el comité cívico y el cabildo

Cecilia Valdez, secretaria de Coordinación de la Gobernación, indicó que como Dávila no asistió al cabildo no pudo apreciar la magnitud del mismo “estaba concentrada la población de Tarija(…) le invitamos a que vea las imágenes”.

Ante las denuncias de que el comité cívico es manejado por la gobernación Valdez explicó que su opinión es desacertada, aseguró que ningún miembro del comité cívico tiene colores de partidos políticos. Negó que la gobernación este manejando el cabildo y mucho menos el comité cívico.

El gobernador, Adrián Oliva, estuvo presente en el cabildo, la secretaria señaló que participó como ciudadano y no gobernador.

Toma de la casa cívica después del cabildo

Después del cabildo varias personas a cabeza de los past presidentes ingresaron a la casa cívica para “retomarla”, “fuera Davila”, “fuera Davila” vociferaban.

“Se ratifica la expulsión de los traidores que mancillaron la dignidad del pueblo y traicionaron la casa cívica” dijo Walter Mogro past presidente.

Mogro declaró que no es una toma de los past presidentes a pesar de que fueron los protagonistas, indicó que es una decisión del cabildo.

El actual presidente del comité cívico fue raleado del cabildo del día de ayer por el comité cívico femenino y juvenil, según Walter Mogro, Carlos Davila, entrego la casa cívica al Movimiento al Socialismo (MAS).

Walter Eduardo Silos, cívico de la provincia de Méndez, explicó que la casa cívica es la esencia de Tarija, pidió a Carlos Dávila que de un paso al costado o pida disculpas al pueblo.

Los dirigentes del movimiento encabezado por los past presidentes, indicaron que el cabildo es la máxima expresión del pueblo y el mismo decidió que se removiera a Dávila del cargo como presidente.

