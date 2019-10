Avizoran a YPFB como «elefante blanco»

El senador de oposición Fernando Campero Paz, calificó de “elefante blanco” a YPFB por las pérdidas que tiene, si bien es una empresa con un valor en libros de 20 mil millones de dólares, otra cosa es el asunto de cuánto rinde o renta. “Tenemos un elefante blanco gigante que vale en libros lo que dice el Ministro Luis Alberto Sánchez, cerca de 20 mil millones de dólares, sobre un PIB (Producto Interno Bruto) del país, de 42 mil millones de dólares aproximadamente”, confirmó.

El parlamentario está de acuerdo que la empresa en libros tiene el valor mencionado, sin embargo, el asunto es saber cuánto rinde a Bolivia dada la inversión efectuada por el Estado, tendría que rentar unos 3 mil a 4 mil millones de dólares por mes. “Para tener un 10% de rentabilidad al año, eso es lo mínimo que debería tener una empresa de las características de YPFB, no está rentando, está con pérdidas y sobre eso no tenemos información, no hay información”, enfatizó.

La última información data de 2016, 2017 de la Fundación “Jubileo” que menciona que estaba en pérdida, también las últimas informaciones en la base de datos de YPFB, del Ministerio del ramo y la ANH, que antes era de libre acceso, se veía que había pérdidas. «Estaban en el límite, 2 millones, 3 millones de ganancia, después entró en pérdida en los precios, por la baja en los volúmenes producidos y la exportación de gas a Brasil y Argentina, qué ganamos con una empresa de 20 mil millones, si no renta nada», cuestionó el Legislador.

“Es una pésima inversión tener una empresa así, cualquier empresa tiene que rentar mínimo un 10, 15% al año, de su valor en libros y YPFB no renta esa cantidad de dinero para Bolivia y el Estado boliviano”, insistió el Parlamentario.

Campero agregó que por un lado la producción de hidrocarburos en el país cayó y sobre eso no hubo descubrimientos de nuevos reservorios como los que se dieron entre 1997 y 2004 cuando se descubrieron San Alberto, Sábalo, Margarita. “Es una pésima gestión de empresas, el tener en valor en libros semejante inversión y no rentar, muestra ineficiencia profunda, en la gestión empresarial, por eso no se encuentran reservas ni hay un volumen de reservas suficientes para abastecer los mercados”, dijo.

«Por eso tienen menores ingresos, los departamentos productores y no productores, el país en general, tenemos un YPFB ineficiente, no ha logrado los objetivos mínimos de reponer las reservas de hidrocarburos, hallar nuevos pozos para reemplazar los agotados”, prosiguió Campero.

«Los antiguos pozos fueron esquilmados los últimos 15 años, no se han dedicado nada más que a sacar lo que había, lo que había sido descubierto por el neoliberalismo», ironizó.

Fernando Barral Zegarra

