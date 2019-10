Denuncian campaña de desprestigo contra candidatos de Comunidad Ciudadana en el Chaco

A cinco días de las elecciones nacionales en donde Bolivia elegirá a su presidente y nuevos representantes en la Asamblea Legislativa Nacional, candidatos al parlamento por Comunidad Ciudadana (CC) continúan siendo víctimas de la “guerra sucia” de esta contienda electoral.

La asambleísta departamental, Maribel Molina, quien además respalda la candidatura del candidato de CC, Carlos Mesa, por considerarlo que es el único que puede vencer a Evo Morales, denunció que es lamentable ver que desde el Movimiento al Socialismo (MAS), lleven adelante una campaña de desprestigio en contra de candidatos de CC en Tarija.

“El MAS en su desesperación realiza una guerra sucia en esta campaña, al parecer están pagando a gente para que hablen mal en contra de los candidatos, la prueba de lo que digo es lo acontecido este lunes en el Chaco, sale una señora a desprestigiar a Wilman Cardozo”, apuntó Molina.

Cabe mencionar, que la esposa de Cesar Mejía, exgerente de la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) en el Chaco, refirió que se cobraron coimas involucrando al asambleísta departamental y candidato de CC, Wilman Cardozo. Sin embargo, no mostraron prueba alguna que avale dicha denuncia.

“Esta campaña de desprestigio no solamente ha sido contra Wilman, sino que también han visto de perjudicar a las candidatas mujeres de Comunidad Ciudadana. A esto se suma el bochornoso actuar del MAS a nivel nacional, que valiéndose del poder desprestigian a Carlos Mesa, y valiéndose del poder realizan persecución política a él y a líderes que lo apoyan, como el alcalde de La Paz, Luis Revilla y el gobernador de Tarija, Adrián Oliva”, enfatizó Molina.

La legisladora, también mencionó que parte de esta guerra sucia en la campaña, ha sido evidenciada cuando el candidato a senador por el MAS, Carlos Bru, le deseó la muerte al líder chaqueño Wilman Cardozo.

Para Molina, el accionar del MAS es muestra de la desesperación, al saber que en los próximos comicios ya no tendrán mayoría en el Parlamento, además que en Tarija al parecer solamente alcanzarían una sola representación en el Senado, ya que Comunidad Ciudadana le aventaja en las encuestas.

Pedido

Wilman Cardozo, candidato a senador por Comunidad Ciudadana (CC), pidió a los candidatos opositores en las elecciones generales del 20 de octubre, que se bajen de su candidatura y apoyen a Carlos D. Mesa Gisbert, candidato presidencial por CC.

“Les pido a los candidatos de la oposición que tiren la toalla y que apoyen a nuestro candidato Carlos Mesa, el único que puede hacerle frente al candidato ilegal e inconstitucional Evo Morales Ayma”, afirmó Cardozo, durante un acto efectuado en la zona rural del Municipio de Caraparí.

El candidato a Segundo Senador, recordó que hace dos meses, todos los candidatos opositores al MAS, sostuvieron que dejarían su candidatura a una semana de las elecciones del 20 de octubre, en favor del candidato opositor mejor posicionado respecto del candidato ilegal Evo Morales Ayma. “A una semana de las elecciones, Carlos Mesa es el único candidato legal que puede ganar las elecciones inclusive en primera vuelta”, sostuvo.

De acuerdo con varias encuestas, Evo Morales Ayma, es primero, seguido de cerca por Carlos Mesa, varios puntos abajo se ubican Óscar Ortiz, de Bolivia dice No, Chi Hyung Chun, del PDC y el resto de los candidatos pertenecientes a diferentes siglas políticas, que en algunos casos no llegan ni al 1 por ciento de preferencia ciudadana.

Hace poco más de dos meses, dirigentes y candidatos de la oposición reunidos en Santa Cruz de la Sierra, pese a no haber logrado un candidato único, comprometieron bajarse de sus candidaturas para apoyar al opositor mejor posicionado, que en este caso es Carlos Mesa Gisbert.

Sin embargo, a una semana de la verificación de los comicios generales, ninguno de los opositores da señales de hacerse a un lado. “Quiero recordarles que deben cumplir el compromiso que hicieron y apoyen a Carlos Mesa”, sostuvo Wilman Cardozo.

En este razonamiento, el candidato a senador por Comunidad Ciudadana, dijo que no solo los candidatos opositores tienen la obligación moral de apoyar a Carlos Mesa para vencer al candidato ilegal Evo Morales Ayma, sino también la población, al momento de votar este domingo 20 de octubre. “La población debe emitir su voto útil, voto útil significa votar por Carlos Mesa en la primera casilla, hay que marcar arriba y abajo, en la circunscripción 43 del Gran Chaco, significa votar por Carlos Mesa y José Luis Narváez como diputado”, señaló.

Cardozo instó a la población a no desperdiciar su voto en los otros candidatos considerados opositores, “aunque varios de ellos son financiados por el gobierno del MAS”. “La población debe emitir su voto útil por Carlos Mesa, no para otros candidatos que no sacarán para una cauca, para el anchi, para el api”, afirmó.

El candidato a Segundo Senador, recordó que hace dos meses, todos los candidatos opositores al MAS, sostuvieron que dejarían su candidatura a una semana de las elecciones del 20 de octubre, en favor del candidato opositor mejor posicionado respecto del candidato ilegal Evo Morales Ayma.

(El Andaluz/Yacuiba)

Comparte esto: Tweet