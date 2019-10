Comunarios de Tariquía: «Si el MAS gana la elección, la explotación de la Reserva será inminente»

Los comunarios de la Reserva Nacional de Flora y Fauna “Tariquía”, reconocen que, si el MAS gana la elección nacional el próximo domingo, el ingreso de las petroleras para la exploración y explotación de hidrocarburos, es inminente.

“Eso es lo único que se espera, que si vuelve a ganar este gobierno nos va a masacrar, nos va aplastar como él quiera, si ahora dice que no van entrar a Tariquía solo es por no perder votos de Tarija, nada más”, admitió el Dirigente, Francisco Romero López.

“Lo único que esperamos es eso, algo es cierto, nosotros vamos a estar felices, contentos y en paz cuando se anulen los contratos petroleros, el decreto 2366 y cuando se anulen los bloques petroleros en la Reserva de Tariquía”, explicó el Comunario.

«Entretanto el fusil está apuntándonos, mientras no lo retiren sigue ahí, las normas y contratos son eso, sólo falta disparar, nada más, en síntesis, eso es en palabras vulgares, no se puede creer nada mientras no se anule esa normativa, con la boca se dice todo», sentenció Romero.

El gobierno nacional aprobó mediante ley los contratos para la exploración y explotación petrolera en Tariquía, en San Telmo y Astilleros, incluso intentó introducir a las petroleras por la fuerza, la movilización de los comunarios, lo impidió.

Hace un par de meses, un contingente policial se desplazó a Chiquiacá para facilitar el ingreso de las petroleras, rompieron un bloqueo pese a la oposición y llano de mujeres, sin embargo, a los pocos días, los uniformados se replegaron, la zona quedó en emergencia.

Los comunarios de Chiquiacá bloquearon el camino de ingreso a la zona y permanecen en emergencia para evitar cualquier eventual entrada de las petroleras, concretamente la Petrobras y YPFB Andina, que tienen los contratos firmados.

Romero asistió a Naciones Unidas, al Tercer Examen Periódico Universal de países miembros, llevo cuatro temas: la violación de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos de defensores de derechos, a la consulta previa y el atropello al medio ambiente.

También se reunió con el Alto Comisionado a quien aclaró que Bolivia no es el Estado estrella en la defensa del medio ambiente, como se cree. «Hemos hecho conocer desde nuestra vivencia que lo que hace el Estado boliviano, solo es teoría, nada de práctica. Ha sido una sorpresa para ellos, pero lo que han comprometido es dar buenas recomendaciones para el Estado boliviano el 3 de noviembre en Naciones Unidas”, agregó el directivo que estuvo en Tarija de paso a la Reserva nacional.

Fernando Barral Zegarra

