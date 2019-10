Alcalde de Yacuiba se queja ante Morales de «boicot» de sus colegas de partido

En conferencia de prensa, realizada la mañana de este lunes en Yacuiba, el alcalde municipal, hizo conocer que tuvo un encuentro con el presidente Evo Morales, antes de un acto que se desarrolló en la Universidad la semana pasada, y manifestó que el Mandatario estaría al tanto del “boicot que se estaba armando en contra del alcalde”.

“El Ministro de Justicia me dijo que el Presidente me está extrañando, que vuelva, yo dije que no; pero luego fui donde estaba acomodándose en su vehículo (…) Estuvimos conversando con él, y yo le dije que teníamos reunidos a 140 dirigentes de organizaciones y líderes sociales”, relató muy seguro el alcalde yacuibeño.

El Alcalde también aprovechó la conferencia para recriminar a un medio de comunicación que, según él, habría desinformado sobre su participación en dicho acto en el que participó Evo Morales. “Dijeron que si le hubieran dado la palabra al alcalde se hubiera referido a otros temas (…) Esto es falso, porque simplemente no estaba yo en la lista no iba a ser uso de la palabra”.

Referente al “boicot” al que se refiere Vallejos, dijo que tras esa reunión se acordó que después de las elecciones hará las valoraciones correspondientes. “Con eso está despejado todo, y no tengo nada más que declarar”, indicó el Alcalde, quien, en pasados días, durante una conferencia de prensa en la capital tarijeña, manifestó que el conflicto con Brú y Quecaña, estaría subsanado”.

La semana pasada, el acalde municipal de Yacuiba, denunció mediante una conferencia de prensa, que José Antonio Quecaña, ejecutivo regional del Gran Chaco y, el candidato a segundo senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), Carlos Brú Cavero, estarían haciendo una guerra sucia en su contra, a tiempo de agregar de que está siendo discriminado.

(El Andaluz/Yacuiba)

