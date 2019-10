Líderes de la oposición se unen en torno a la candidatura de Comunidad Ciudadana

En estos últimos días, públicamente líderes de oposición como, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, mostraron su respaldo a Mesa. Con anterioridad, el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, hizo público su apoyo a Mesa. “Solo votando todos por Mesa, los bolivianos vamos a tener la posibilidad de decirle no al abuso autoritario de Evo Morales. No va existir recuperación de la democracia, en segunda vuelta; no podremos replicar el 21F si no votamos por Mesa el 20 de octubre”, añadió el expresidente.

En su cuenta en Twitter, el expresidente y candidato por la alianza FRI y Sol.bo agradeció el gesto y escribió: “Agradezco el gesto democrático del ex Presidente Jorge @tutoquiroga de pedir el voto por @ComunidadCBo. Estamos listos para la victoria el próximo 20 de octubre. ¡Hagamos historia!».

La decisión de dos asambleístas de Cochabamba por el Movimiento Demócrata Social (Demócratas) de dar su apoyo al candidato a la Presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, a pesar de que Oscar Ortiz es el candidato de la alianza Bolivia Dice No (BDN), se debió a la suspensión del alcalde encarcelado José María Leyes de la organización política del gobernador cruceño Rubén Costas.

Mientras que anteriormente Samuel Doria Medina, oficializó el apoyo de su tienda política al candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. Dijo que si hay unidad en la oposición se puede derrotar al MAS. «Unidad Nacional ha apoyado por unanimidad seguir por este camino de apoyar al candidato que tiene mayor posibilidad de ganar las elecciones incluso en primera vuelta, si hay unidad», señaló.

«Si el candidato con mayor posibilidad hubiera sido Óscar Ortiz lo hubiéramos apoyado, pero el candidato que tiene mayor chance de ganar hasta en primera vuelta es el de Comunidad Ciudadana», agregó.

