Gobernación planifica crear un observatorio juvenil

El Jefe de la Unidad de Juventudes de la Gobernación, Víctor Pereira, informó que se trabaja en un observatorio de la juventud para Tarija.

Se busca consolidar el proyecto para contar con una base de datos sobre temáticas, como el desempleo, la delincuencia, el consumo de drogas y conocer el comportamiento de la juventud en el departamento.

Los datos podrían servir a Organizaciones No Gubernamentales (ONG), instituciones, municipios, entre otros, para emprender estudios o proyectos a favor del sector de la juventud.

Señaló, que no es posible que en la actualidad no se tengan datos de cuántos jóvenes se encuentran recluidos en recintos penitenciarios, o no se cuente con un índice sobre el consumo de drogas. Con la base de datos se podrá verificar esa información, siendo que al momento no es evidenciada.

En el proyecto trabajan varias instituciones, la Policía Boliviana, la Alcaldía de Tarija, para recolectar datos importantes sobre la juventud y poder difundirlo con mayor fuerza.

Se toma como parámetros a jóvenes entre 16 y los 28 años de edad. Al momento se realizan reuniones con diferentes instituciones para consolidar el proyecto y también un pequeño presupuesto que permita concretar el observatorio de la juventud para Tarija.

Pereira, dijo que esperan contar con los datos hasta noviembre.

Osmar Arroyo/El Andaluz

Comparte esto: Tweet