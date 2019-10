SEGIP atenderá en horario ampliado hasta el 19 de octubre

El Servicio General de Identificación (SEGIP), Tarija, informó que desde el sábado 5 de octubre están trabajando en horarios ampliados y los sábados y domingos que estos horarios de atención estarán disponibles hasta el sábado 19 de octubre en todas las oficinas del departamento, de lunes a viernes en la oficina central se atenderá de 9 am – 5 pm y en sus oficinas desconcentradas de los barrios Lourdes y San Jorgue II, desde las 7:30 am – 3:30 pm en horarios regulares.

También indicaron que están trabajando los sábados y domingos, los horarios de atención en Cine Center, serían desde las 10 am – 2 pm, asimismo en las oficinas desconcentradas de los barrios Lourdes y San Jorgue II, atenderán desde las 8 am – 12 am, del mismo modo indicó que las regionales de Yacuiba, Bermejo y Villa Montes, también atenderán los fines de semanas.

Asimismo, explicaron que, en Yacuiba, los sábados y domingos están atendiendo de 8 am – 12 am y que en Villa Montes Y Bermejo, los horarios de atención serían de 8 am – 2pm.

Además, indicaron que la afluencia de las personas aumentó bastante pero no solo porque se aproximan las elecciones generales sino también por el pago del Bono Juancito Pinto, padres con sus niños acuden a regularizar su documentación.

Además, señalaron que tienen solicitudes por escrito para hacer la atención en hospitales a personas que están impedidas de movilizarse, del mismo modo dijeron que tendrían peticiones para hacer la atención en domicilios particulares igualmente por temas de enfermedad.

También manifestaron que tienen dos tipos de brigadas, las que visitan los centros penitenciarios y las que acuden a unidades educativas, y estas visitas se las harían mensualmente.

Finalmente expresaron que trabajarán en horarios ampliados hasta el sábado 19 de octubre y que posteriormente regresarán a sus horarios regulares.

Comparte esto: Tweet