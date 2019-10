Mujer estafada en la compra de un inmueble ingresa en huelga de hambre

Dora Callahuanca, en un momento de desesperación, iniciará una huelga de hambre frente a la casa de la persona que la estafó en el año 2016. Si bien ella inició el proceso legal correspondiente, hasta la fecha no le fueron devueltos los 28 mil dólares que entregó por la compra de una vivienda. “Los tres años ando detrás de ella, pero no responde nada, solo se escapa o más furiosa que yo se pone”, explicó con lágrimas en los ojos. Callahuanca. Día y noche voy a estar, hasta que me lo devuelva entrare en huelga de hambre. Aunque tenga que morir, voy a morir ahí”, afirmó

La víctima afirmó que producto del problema que enfrenta, su familia se desintegró, por lo que aseguró que la medida tomada no le costara nada.

Por su parte el abogado, Isaac Muruchi, explicó que , cuando Callahuanca entregó 28 mil dólares a Vargas, como adelanto de los 80 mil dólares por la compra de una casa. Realizaron juntas un documento privado de compra – venta, sin embargo, cuando fue a tomar posesión del inmueble, se enteró que la casa ya había sido vendida a otra persona un año antes.

El bien, además, tenía una serie de gravámenes por lo que fue subastado y ahora se encuentra en posesión de un tercero. “Si bien en cierto que en noviembre se va a llevar acabo del juicio, pero el anterior el tribunal de sentencia le conminó a la señora (acusada) a que pudiera devolver (el dinero) y el caso pudiera cerrarse porque es un delito de contenido patrimonial”, finalizó.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

Comparte esto: Tweet