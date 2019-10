Cívicos marcharon por la democracia como ensayo para lo que será el cabildo

El movimiento cívico tarijeño, a pesar de los problemas internos que tiene, volvió a movilizarse la tarde de este jueves, en defensa de la democracia que se volvió a instaurar una fecha como ayer hace 37 años, tras varios gobiernos dictatoriales.

La movilización también fue en defensa de la democracia, “la marcha es contra este gobierno abusivo y reprochamos su prepotencia”, afirmó al inicio de su discurso la presidenta del Comité Cívico Femenino, Paola Mendoza Querzul.

Fue visible la ausencia del Presidente Cívico, Carlos Dávila Choque y de otros dirigentes como Wilfredo Vidal Ortega, entre otros, aunque también varios cooperaron con la organización de la movilización, que contó con bastante gente.

Mendoza como el Presidente del Comité Cívico Juvenil, César Ramos Flores, reiteraron la decisión de la Asamblea de instituciones del lunes, de ir a Cabildo abierto el próximo 16 de octubre para reivindicar la vocación democrática y autonomista de este departamento.

El gobierno no puede burlarse de los tarijeños y los bolivianos, prosiguió Mendoza en alusión al referendo del 21 de febrero de 2016 y la decisión mayoritaria de no modificar la Constitución para evitar la repostulación de los Mandatarios del país. “Hoy Tarija dice que tras 37 años de democracia, no la vamos a perder ante un gobierno dictador, peor masista”, enfatizó Ramos Flores desatando aplausos y agitar de banderas de la gente congregada en las puertas del Comité Cívico.

“Es compromiso de este Comité Cívico Juvenil, del Comité Cívico Femenino, seguir al lado de su pueblo, aquí en Tarija ni cobardes, ni vendidos y peor masistas, jamás masistas”, enfatizó el representante que junto a Mendoza fueron los únicos oradores.

Mendoza también expresó que desde el sur del país hacían conocer su respaldo a los médicos que están luchando por una mejor salud para los bolivianos, la defensa de la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tariquía, fue otro de los puntos planteados.

La dirigente dijo que rescata la actitud de algunos dirigentes cívicos que coadyuvaron por estar a favor de la democracia, entre ellos, Alex Orellana, Wilma Jurado, Judith Cornejo, responsables cívicos que se pusieron del lado de su pueblo.

Los oradores exhortaron a los presentes y a todo el pueblo tarijeño participar en el cabildo abierto el próximo día 16 de octubre, para tomar determinaciones de defensa de la democracia como para el desarrollo de este departamento.

Dávila inasistió a marcha al encontrarse en La Paz

El Presidente del Comité Pro Intereses de Tarija, Carlos Dávila Choque, inasistió a la movilización convocada por los Comités femenino y juvenil, al encontrarse en La Paz, de acuerdo a confirmación del dirigente César Ramos Flores. “El Presidente Carlos Dávila se encuentra en la ciudad de La Paz, haciendo qué, no sabemos, pero el compromiso de él debería ser estar junto a su pueblo, no lo ha hecho así”, cuestionó el representante, tras la marcha efectuada.

“Parte de ese directorio lastimosamente ha abandonado el camino que debe seguir el Comité Pro Intereses, de seguir defendiendo los intereses de este departamento, pero el comité tiene mujeres y jóvenes para defender al departamento”, acotó.

Por las redes sociales se vio fotografías del dirigente, Wilfredo Vidal, levantando banderas de Tarija y el Chaco, con un letrero en contra del gobierno. Ramos dijo los dirigentes cuestionados trataron de usurpar la convocatoria a la marcha, pero no lo lograron.

Fernando Barral Zegarra

