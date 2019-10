Cívicos marchan hoy recordando la recuperación de la democracia hoy maniatada por los que desconocieron el voto popular

El movimiento cívico departamental, presidido por los comités cívicos Femenino y Juvenil, con la mayoría de sus instituciones afiliadas, marchará este jueves por la tarde en conmemoración de los 37 años de vida democrática ininterrumpida en Bolivia y defensa del 21-F.

La información es de la Presidenta del Comité Cívico Femenino, Paula Mendoza Querzul, al asegurar que 39 instituciones asistentes a la asamblea del lunes confirmaron su asistencia, además se coordina con otras, para una masiva participación.

Bolivia hace 37 años, en 1982, recobró la democracia tras largos de dictadura militar, prácticamente desde los inicios de la década de los años 70, período caracterizado por la imposición de autoridades y ausencia de libertad de expresión, entre otros factores.

El 21-F, se refiere al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando la mayoría del país se negó a la modificación de la Constitución que posibilite una nueva repostulación de los actuales mandatarios, Evo Morales y Álvaro García, pese a esa negativa, insisten repostular.

Además de las 39 instituciones, confirmaron su presencia en la marcha 4 provincias, Yacuiba, Entre Ríos, Caraparí y El Puente, no se descarta la presencia de dirigentes y algunos comunarios de Chiquiacá que estuvieron en la asamblea del lunes.

Mendoza aseguró que coordinan además esta marcha con Fejuve, que también estuvo en la Asamblea y la Universidad estatal “Juan Misael Saracho”, que comprometió su asistencia, la directiva las llamó “instituciones de peso”.

Consultada si no había dificultades por la posición de algunos directivos del Comité Pro Intereses de Tarija, como el presidente Carlos Dávila Choque, de que no estaba interiorizado de las decisiones de la asamblea del lunes, respondió que no hay problemas. “Estamos tranquilos, respaldados por las instituciones, si el presidente Dávila no quiso sumarse es problema de él, no depende de nosotros, nosotros hemos cumplido con el Estatuto llamando a las instituciones”, argumentó.

Mendoza invitó a la ciudadanía sumarse a la marcha y movilización, consideradas de mucha importancia, no solo para recordar y valorar la democracia, sino, sobre todo, preservarla, el movimiento cívico, ahora más que nunca, necesita de su pueblo.

Otros dirigentes y pastpresidentes manifestaron la importancia de la marcha y del cabildo anunciado para la próxima semana, es necesario que Tarija recupere su liderazgo en el orden nacional y el peso que tenía en el país, coincidieron.

Fernando Barral Zegarra

