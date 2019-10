Wilman Cardozo ironiza: «La Plata del Chaco se perdió en el Triángulo de las Bermudas»

«Parece que la plata que recibió el Gran Chaco durante los últimos 13 años, se perdió en el Triángulo de las Bermudas», afirmó Wilman Cardozo, candidato a senador del Gran Chaco por Comunidad Ciudadana (CC).

El Triángulo de las Bermudas es una zona marina que tiene esa forma y está ubicada entre Miami – Puerto Rico y las Islas Bermudas, en el mar Caribe.

El lugar adquirió fama mundial porque en el transcurso de los años, se perdieron decenas de barcos y aviones, sin ninguna explicación lógica.

La plata del Chaco se hizo gas

El candidato a senador del Gran Chaco por Comunidad Ciudadana, sostuvo que, de manera directa o indirecta, el MAS administró el dinero del Gran Chaco durante los últimos casi 14 años. «El MAS manejó más de 15 mil millones de bolivianos del Gran Chaco, pero nos preguntamos dónde está ese dinero, parece que está en el Triángulo de las Bermudas», aseveró Cardozo.



El Legislador acotó que esa es la única explicación posible ante la postración y atraso del Gran Chaco, pese a que durante años y años entregó su ingente riqueza hidrocarburífera, pilar fundamental de la economía boliviana.

El también asambleísta departamental por Yacuiba, recordó que el gobierno del MAS administró y despilfarró ingresos chaqueños por regalías petroleras durante la época de bonanza económica, con el precio del barril de petróleo superior a los 100 dólares.

Cardozo dijo que, con tanto dinero perteneciente al Gran Chaco, podría pensarse que se hicieron obras de impacto y efecto multiplicador, además de grandes empresas, pero la realidad es diferente y lacerante. «Debía implementarse un gran parque industrial pero no se hizo nada, solo algunas obras de cemento, pero el cemento no es desarrollo, la gente no come cemento», aseguró.

Cardozo retó a las autoridades regionales y nacionales para que demuestren de manera real «qué empresa made in MAS» fue instalada en el Gran Chaco para generar desarrollo sostenible. «Ponen dos carretillas y remueven la tierra para hacernos creer que están haciendo la Doble Vía Yacuiba – Villa Montes», dijo.

Cardozo acotó que este, bien puede ser un ejemplo de cómo el MAS manejó los recursos y el desarrollo del Gran Chaco. Por este motivo, instó a la población para que el 20 de octubre emita su voto útil en las urnas, y de esta manera, revertir la historia negativa del Chaco y Bolivia. «El voto útil es votar por Carlos Mesa y José Luis Narváez, en la primera casilla, arriba y abajo, hay que recuperar la voz del Chaco», afirmó Cardozo.

Nuevo Sur

