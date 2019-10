Ven afanes político electorales en nutridas protestas de los últimos dias

En una conferencia de prensa, la secretaria de Coordinación, Cecilia Valdez, denunció que las últimas movilizaciones en contra de la Gobernación han tenido “tinte político”. En ese contexto, ha mostrado pruebas que la movilización en Bermejo estuvo encabezada por operadores del Movimiento al Socialismo (MAS), como Adriana Aquino, mientras que las movilizaciones en Cercado, movidas por Daniel Flores quien tiene afinidad con el MAS y el apoyo de Johnny Torres subgobernador de Cercado.



“Queremos denunciar que las últimas movilizaciones tienen un móvil estrictamente político, hemos visto operadores políticos del MAS. La pasada semana hubo una movilización en Bermejo y estaba dirigida por la presidenta de la Junta Escolar de Padres de Familia de Bermejo, como lo es la señora Adriana Aquino, quien en pasadas horas ha sido electa como vicepresidenta de las Bartolinas del MAS”, dijo Valdez, a tiempo de mostrar un video de una congregación oficialista donde aparece Aquino en testera.

Asimismo, Valdez lamentó que el dirigente campesino de Cercado, Daniel Flores, de manera inconsciente manipule a un grupo de campesinos haciéndoles hacer huelga de hambre y bloqueando la Gobernación. Refirió que este dirigente tiene afinidad con el MAS y coordina con el subgobernador Torres. “Nosotros nuevamente vamos a insistir en el diálogo, no vamos a descansar en eso, y lamentamos que no hayan asistido cuando se los ha invitado a la reunión con el Gobernador. Sin embargo, siete subcentrales de las 10 han asistido, hemos atendido sus demandas y hemos aumentado algunas otras, empero Daniel Flores no se ha presentado y esto solamente tiene fines políticos”, expuso Valdez.

Valdez instó al sector campesino levantar sus medidas de presión y aceptar la invitación al diálogo que hace la Gobernación con el objetivo de buscar soluciones los problemas suscitados.

