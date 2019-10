FEJUVE masista marchará contra paro médico

Fejuve Cercado, que en algún momento fue denunciado de hacer paralelismo, marchará este miércoles contra el municipio por no lograrse algunas planimetrías y contra el paro médico, “que perjudica a la población”, Fejuve en contraste pidió que no utilicen a la gente.

La dirigente de Fejuve Cercado, Tania Gutiérrez, afirmó que la marcha estaba prevista hace mucho para pedir respeto a esta organización, los barrios, paren el maltrato a muchos sectores que piden planimetrías, pero también por la salud. «Si llegan a acuerdos entre el gobierno y los médicos en la reunión en La Paz, igual nosotros vamos a marchar, por la desatención a la ciudadanía por los médicos, hace más de un mes y por la falta de elaboración de planimetrías para los barrios», explicó.

Sobre la respuesta de los médicos de que Fejuve Cercado al criticar el paro médico parece estar con el gobierno, Gutiérrez contestó que están tranquilos, si se movilizan es para pedir que la población tenga atención médica, que es un derecho. “Cualquier movilización de la población va querer ser desvirtuado por el tema político, porque esto se ha politizado, está claro que se ha politizado, pero lo nuestro es una lucha de reivindicación de un derecho de la población por el atropello de los médicos”, afirmó.

FEDJUVE

En contraste el dirigente de Fejuve, Edwin Rosas Urzagaste, descalificó la movilización anunciada para este miércoles: “primero, Fejuve Cercado o los representantes del asambleísta Ervin Mancilla deben dejar de aprovecharse de la gente”.

Hay exigencias de algunos barrios por el tema planimetrías, pero hay que ir al fondo, ver cuál es el problema, en muchas zonas el problema son los propietarios que no quieren ceder las áreas verdes que correspondan.

En el otro tema habría que preguntar si la gente tiene problemas con los médicos, más bien recomiendo a Tania Gutiérrez, a Edwin Arana, que reclamen al gobierno por qué no atienden los problemas de los médicos, cuestionó Rosas. “Por qué metió el SUS (Sistema Universal de Salud) cuando no tenían las mínimas condiciones los centros de salud, por qué no pueden hacer funcionar en Tarija centros de salud las 24 horas tal como comprometieron hace mucho”, insistió.

Rosas considera que no se debe utilizar de manera política a la gente que tiene una necesidad puntual, para llevarla a otros temas. El dirigente cuando surgía Fejuve Cercado, lo calificó de paralelismo impulsado por el MAS.

Gobierno incumplió entrega de ítems a centros de salud

El gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, incumple los compromisos asumidos con la mediación de los cívicos, de traer 50 ítems de salud para los Centros de salud de Palmarcito y del barrio “Abaroa”.

La información es del Secretario de Desarrollo Humano del municipio, Rodrigo Fuensalida Cardona, al recordar que estos dos centros de salud ya tendrían que haber entrado en funcionamiento, sin embargo, no lo hacen por falta de personal.

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Carlos Dávila, está viajando con el acta que fue firmada por todas las instituciones, para que la Ministra diga cuándo se cumplirá el compromiso, se esperará una respuesta y en función de ellos asumir acciones.

Hace dos semanas estuvo en Tarija la Ministra Gabriela Montaño, donde aseguró el envío de ítems para los dos centros de salud, sin embargo, no se conoce nada oficial sobre la contratación de personal que es urgente para que los Centros trabajen las 24 horas del día.

Fernando Barral Zegarra

