Joven de 21 años se suicidó porque nadie la ayudó a superar trauma de violación

Para Sulma Peralta de 21 años cambio su vida desde que murió su madre, posteriormente fue violada por un sujeto y luego abandonada a su suerte por quienes administran la justicia, sobre todo nadie la ayudo a recibir terapias psicológicas para superar el trauma que vivió, lo que la llevó a una fuerte depresión y se quitó la vida lanzándose a las aguas del lago San Jacinto.

La hermana de la víctima contó al suplemento Tinta Roja del periódico Andaluz que Sulma se quitó la vida, y responsabilizó a quien la violó el pasado mes de febrero. También culpó a los funcionarios del Servicio Legal Integral Municipal (Slim) y la fiscalía por haberla dejado sin protección, y no haberla ayudado a superar la tragedia que le marco su vida. “Todo paso el 23 de febrero, desde que paso eso nos dijeron que iba a haber audiencias, y que venir una doctora de Potosí para que dar autorización y recibir terapias psicológicas, dijeron que ayer (domingo) lo iban a hacer, llame a mi hermana fue, pero no vino la licenciada, nunca nos ayudaron”, relató.

Según la entrevistada dijo que se debía esperar una audiencia para recibir las terapias, porque ella estaba muy mal desde ese día que fue agredida, cuando había salido de la universidad a las diez de la noche, hizo parar un taxi, donde estaba el sospechoso, quien más tarde la llevó a su casa a la fuerza para violarla.

“Ella le dijo al chofer que la lleve primero a ella a la torre, pero el otro no quería, por lo que sospechamos que el taxista es cómplice, y hemos pedido que se dé con él, porque mi hermana estaba mal por dentro, pero aparentaba estar bien, lloraba todas las noches, ella quería irse a Argentina, odiaba estar aquí en Tarija”, señaló.

Sus familiares le dijeron que no podía irse todavía, sino antes que termine el proceso, lo que la llevó a decidir a quitarse la vida, ya que había salido de su domicilio y luego nunca más volvió, solo despidió por vía WhatsApp. “Ella se desconectó a las 22.45, ella me mandó un mensaje, porque yo la llamaba, ya que la vi saliendo mal, lloro cuando estaba hablando por teléfono, ella lo último que me dijo fue basta, basta flor, yo me voy con mi mamá, y ahí no estaba en línea”, contó.

En ese momento la entrevistada dijo que la patrulla de la Policía no llegaba hasta las 23.00, ni una de la madrugada, por lo que se durmió y recién en la mañana salieron a buscarla con su papá, con quien encontraron el cadáver por la represa San Jacinto.

“Los del Slim nos decían que tenemos que tener autorización de una doctora que tenía que venir de Potosí, pero no vino nunca, nos dijeron que ella tenía que determinar el caso, arruinaron su vida de mi hermana el que la violó pedimos la máxima pena para el que está actualmente en la cárcel de Morros Blancos”, manifestó.

Por su parte Carlos Oblitas, abogado de la víctima lamentó la falta de atención a la fémina, de quien se hubiera evitado su muerte.

“Estamos preocupados por lo que sucede con el Slim, tuvo grandes fallas, nada que festejar el día de la madre, ella fue violada, y se aprehendió al agresor. Consideramos que todas las solicitudes que hemos enviado al Slim, la fiscalía para que se le brinde una atención oportuna no tuvieron ningún efecto, alerte todo esto, de que esta chica estaba con tendencias de querer quitarse la vida, ahora es tarde, ella también perdió a su madre dos semanas antes”, relató.

Al respecto, Carina Flores como jefa del Slim, deslindo responsabilidades y cargo toda culpa al Cepat, ya que esta es la entidad que debía haber dado terapias a la joven. “Nosotros fuimos notificados con la audiencia de medida cautelares, se solicitó la detención preventiva del agresor, por lo que al tratarse de un caso de violencia sexual se ha trabajado de manera coordinada con el Centro Especializado Para Atención de Victimas de Agresión Sexual (Cepat)”, se la derivo en fecha 20 de marzo, 17 de marzo, se cuenta con una terapeuta que estaba llevando la atención psicológica a la víctima”, aclaró.

El caso es investigado ahora por el delito de violación, y homicidio suicidio en contra del autor, por lo que solicitan la pena de 30 años.

REDACCIÓN CENTRAL/TINTA ROJA

Comparte esto: Tweet