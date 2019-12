Familiares de víctima de»masculinicidio» critican a jueza por favorecer a la acusada

Los familiares de Luis Alfredo Jurado Velásquez que fue encontrado muerto en mayo del año pasado en San Francisco, provincia O’Connor, se movilizaron para exigir sanción contra la juez de aquella zona, María Elizabeth Cruz.

La juez dejó la detención preventiva de la presunta autora de esta muerte, Adela Tejerina Soliz, y concedió la medida sustitutiva de detención domiciliaria, lo que indignó a los familiares de Jurado, que se movilizaron, según la pariente, Coralí Choque Jurado.

“Queremos que la juez sea sancionada por haber otorgado la detención domiciliaria, sin interesarle la probabilidad de autoría del crimen y no habían las condiciones para que ella salga de la cárcel”, remarcó la denunciante. “Hay una persona prófuga y le dieron la detención domiciliaria”, cuestionó al informar que apelaron la decisión de la juez y para este lunes está prevista la audiencia, esperan que se retome la detención preventiva al tratarse de un caso con una persona muerta.

Choque Jurado recordó que su pariente fue encontrado muerto colgado de un árbol, inicialmente todos pensaron que se suicidó, sin embargo, exámenes posteriores del cuerpo confirmaron que no tenía ninguna marca en el cuello, sí de golpes fuertes en otras partes del cuerpo.

La sindicada de la muerte se acogió al silencio y no proporcionó ninguna información hasta ahora. De acuerdo a Choque es probable que la sindicada haya tenido relaciones extramaritales y que sería el motivo para el trágico desenlace.

“Ella no habla, no dice nada, lo único que hizo es callarse, pero nos ha engañado al decir que él se había ahorcado cuando no ha sido así, el cuerpo fue sometido a una necropsia y no tiene asfixia mecánica ni de ningún lado, ha muerto por golpes”, afirmó Choque.

De acuerdo a la denunciante la juez para dictar la detención domiciliaria argumento que la sindicada es la única detenida en la cárcel de Entre Ríos, en consecuencia no están dadas las condiciones para que continúe en esa situación. “Nosotros lo que pedimos es que se lo traiga aquí a Morros Blancos o que vuelva con la detención preventiva, pero que no esté en su casa con la detención domiciliaria, ella disfrutando, es un caso de asesinato, no es un caso menor”, advirtió.

Los familiares y amigos que se movilizaron con grandes pancartas, temen que la sindicada escape y después nadie pueda encontrarla, informó que afortunadamente no hay hijos de por medio y la detenida en su domicilio no tiene ni custodios.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet