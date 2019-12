En Un Día Como Hoy 25 de Mayo

En 1809 en la Real Audiencia de Charcas (actual Sucre, Bolivia) se proclama la primera Junta de Gobierno en el Virreinato del Río de la Plata. Este es el comienzo de la guerra de independencia en Hispanoamérica. Un año después, lo que hoy se llama Argentina proclama su independencia de España. 6 años antes, Haiti se había independizado de Francia y 30 años antes lo habían hecho los Estados Unidos de la corona de Inglaterra.

En 1953, nace Daniel Alberto Passarella, ex jugador, ex entrenador y ex presidente de River Plate de Argentina. Comenzó su carrera en Sarmiento de Junín, y continuó su carrera en clubes como River Plate, Fiorentina e Inter. Es considerado por la FIFA como uno de los mejores defensas de todos los tiempos.

En 1862, moría Juana Azurduy, patriota guerrillera del Alto Perú.

