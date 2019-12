Alcalde de Padcaya niega que débitos automáticos constituyan un abuso

El Alcalde de Padcaya, Roger Farfán Quiroga, negó que los débitos automáticos ejecutados por algunos alcaldes sobre dineros de la gobernación, sean un abuso o atropello, porque están previstos en la Ley departamental 206. “Hay una Ley que está en vigencia y nadie puede opinar en contra, esa es una de las realidades, otra que se llega a los débitos, justamente por incumplimiento de la Ley, faltó que la gobernación asuma esa responsabilidad como tal”, declaró.

«Que programe los recursos y cumpla esa ley, los débitos llegan como última instancia, cuando ya se agota todo, recién ahí se ejecutan, lo que se está haciendo es cumplir un derecho adquirido por los municipios», agregó la autoridad.

El alcalde que fue abordado en la plaza principal de Tarija, reconoció que los débitos causan problemas, “somos conscientes también de que esto afecta a la programación financiera, cuando nos hacen débitos tenemos problemas de flujo financiero, eso está pasando. Pero que se diga que los recursos se van a de Tarija, que se utilizan mal, está totalmente fuera de lugar porque los recursos que consiguen los colegas alcaldes van a cubrir compromisos que tienen con el gobierno nacional, incluso departamental», explicó.

Los débitos son el último recurso que se tiene, se tuvieron conversaciones, reuniones, pero al final hubo incumplimiento, reiteró al precisar que su municipio no debitó ningún monto a la gobernación, el año pasado inicio gestiones, pero no se materializó. «Los municipios si van a seguir observando la falta de compromiso, no transferencia de recursos, no tendrán otra alternativa que avanzar con los débitos porque al final también tiene compromisos con sus municipios, su población», reconoció.

«La Ley 206 con la que se hicieron los débitos, menciona que se hace sobre los recursos del departamento de Tarija, los municipios propusieron que el 45% se queda en el Chaco, el 8% va a los municipios y el 47% queda para la administración de la gobernación», explicó el Funcionario.

El alcalde además expresó que sería bien que se genere un diálogo provechoso, no solamente entre alcaldes y gobernador, sino también con todos los actores políticos, es necesario pensar en un desarrollo articulado del Departamento. “Y no tomar a los municipios como si fuéramos de otro país, de otro departamento, también somos de Tarija, somos gente que representamos las necesidades que tiene la gente en las comunidades, creo que el diálogo es lo mejor para seguir avanzando”, concluyó.

Fernando Barral Zegarra

