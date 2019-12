Trabajadores de la salud no descartan asumir más medidas de presión

El paro de brazos caídos de 24 horas de los trabajadores en salud del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) fue calificado como exitoso por el sector, debido a que las autoridades del Gobierno Departamental se hicieron presentes en el nosocomio para escuchar sus demandas, pero no descartan nuevas medidas de presión, si no se atiende su pedido.

La ejecutiva del Sindicato de los trabajadores en salud del HRSJD, Miriam Sarabia, informó que todos los trabajadores en salud acataron la medida para exigir a la Gobernación que cancele el Bono de Té al sector. “Todos somos beneficiados con este refrigerio, pero los que están de turno en el servicio de Emergencias del hospital siguen trabajando para no perjudicar a la población. Ayer mandamos notas a las autoridades y nos indicaron que los débitos automáticos están impidiendo a que se realicen los perfiles de los cheques para el pago de este beneficio”, explicó.

Mencionó que el pago del Bono corre el riesgo de que no se pague en los siguientes meses, por el problema económico que atraviesa el Gobierno Departamental, por lo cual no descartan efectuar otras medias de presión en los siguientes días hasta que la Gobernación cumpla con este beneficio. “Si no se hace la cancelación del Bono de Té, ya veremos que otras medidas de presión tomaremos”, señaló.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación de Tarija, Edgar Guzmán, que esta medida de presión es la consecuencia de los débitos automáticos que iniciaron los Alcaldes de Tarija afines al Gobierno Central.

Aseguró que solucionarán este problema tomando todas las medidas económicas y financieras. “Esto no es por una mala voluntad que tenga el Gobierno Departamental, sino es por los débitos automáticos, el sector de los trabajadores en salud tiene toda la razón, pero estas medidas de presión no nos ayudan a solucionar el problema”, indicó.

Seguirán con las negociaciones con el sector de los trabajadores en salud para que desistan de sus medidas de presión.

En contraparte el ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores en Salud, Omar Velázquez, indicó que su sector del centro de salud de tercer nivel se encuentra en emergencia debido a que se encuentra en riesgo el pago de este beneficio que lo consiguieron mediante la lucha sindical.

Asimismo, apeló a las autoridades departamentales para que puedan dar solución al problema de los trabajadores del HRSJD para que puedan retornar a sus fuentes de empleo estos días con tranquilidad sin la preocupación de que puedan perder su Bono de Té.

Señaló que los 300 afiliados del HRSJD se encuentran en alerta y que seguirán con sus medidas de presión en los siguientes si las autoridades hacen caso omiso a sus demandas.

Por otra parte, dijo que el sector se encuentra preocupado porque se incrementó el trabajo por la gran cantidad de pacientes que llegan del interior y exterior del departamento, por lo que están esperando la contratación de más personal para aliviar su trabajo.

También, se presentan problemas en el suministro de medicamentos para los pacientes ambulatorios e internados en el nosocomio.

el Andaluz/Tarija

