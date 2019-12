Ministerio de Economía debitó sobre el 100% de los ingresos del Departamento sin tomar en cuenta el 45% que se va al Chaco

La Gobernación, a través del Secretario de Economía, Manuel Figueroa, calificó de “cómplice” de los alcaldes al Ministerio de Economía, porque debitó automáticamente del 100% de las regalías, cuando aquella entidad solamente administra el 55%, el resto se va al Chaco.

“Entonces aquí hay una complicidad de quien ejecuta el débito como órgano rector, con las alcaldías del departamento”, agregó al recordar que en este año los municipios debitaron 42,5 millones de bolivianos, desde el inicio de gestión se debitaron más de 60 millones. “Primero, vamos a reprogramar nuestro flujo financiero en función de diferentes variables que vayamos a trabajar con cada uno de ellos (subgobernadores)”, informó el Secretario visiblemente preocupado.

La segunda, vamos a convocar al Ministro de Economía, para que nos informe la manera cómo están efectuando los débitos, las justificaciones que hacen que los alcaldes nos debiten del 100% de las regalías cuando la gobernación solamente administra el 55%, dijo. La gobernación gestionó recursos de la banca privada para inyectar en los municipios, en la autonomía municipal, a través de la sub gobernaciones inyectamos recursos en los municipios para sus obras, explicó el secretario tras la reunión con los subgobernadores. “La gobernación está atendiendo en este momento la autonomía departamental y municipal, a partir de esta política de débitos que nos están afectando las arcas del gobierno departamental”, insistió al admitir que hay iliquidez en la gobernación.

“Estamos con iliquidez, entiendo que los médicos están en paro porque no han cobrado sus sueldos, el Servicio de Gestión Social (Sedeges) está en alerta roja porque los Centros de atención integral no han cobrado sus haberes”, confirmó el funcionario.

«Hay diferentes actividades y programas que están empezando a paralizar y eso es producto de la política perversa de débitos contra el gobierno departamental, los débitos son una confiscación del 25% estimativamente, del total del presupuesto», sostuvo el Secretario.

Figueroa volvió a cuestionar la Ley 206 o del 1% para cada uno de 8 municipios, dijo que la Asamblea afectó al gobierno departamental con un instrumento legal que va en desmedro de su propia entidad y favorece a los municipios, que son otro gobierno, municipal.

En la reunión con los subgobernadores, el secretario explicó en detalle la situación económica del gobierno departamental, como consecuencia de los débitos automáticos y las consecuencias que empiezan a sufrir proyectos y programas.

Subgobernadores buscarán auxilio a Través de fideicomisos tras débitos

Los subgobernadores del departamento buscarán auxilio ante el gobierno, a través de fideicomisos, frente a los débitos automáticos que sufrió la gobernación por algunos municipios, en base a la Ley departamental del 1%.



“En la misma línea vamos a también proponer que nuestro gobierno nos auxilie con el tema de fideicomisos para concluir nuestras obras, no para proyectos nuevos”, confirmó el Presidente de la Asociación de Subgobernadores, Walter Ferrufino Gaite.

La declaración efectuó a la salida de la reunión de subgobernadores con el gobernador Adrián Oliva Alcázar, convocada ante la crítica situación económica de la gobernación por los débitos automáticos que en este año sumaron 43 millones de bolivianos.

Ferrufino además informó que otra conclusión de la reunión es que la Gobernación, de manera administrativa y legal va tomar acciones para frenar los débitos, los subgobernadores además gestionarán una reunión con el gobierno, a través del Ministerio de Economía. “Para explicar la situación financiera de nuestro departamento y de la gobernación como institución, para mostrar que los recursos que llegan son insuficientes para cumplir las propias obligaciones institucionales, administración y funcionamiento”, añadió.

De acuerdo al subgobernador también se buscará reunión con los alcaldes, asambleístas y otras instituciones para analizar la situación financiera del departamento y lograr consensos, considerada determinante, para actuar de forma consensuada.

También se trabajará a través de una comisión la posibilidad de que las sub gobernaciones puedan gestionar financiamientos para proyectos nuevos, sin comprometer recursos departamentales, “eso básicamente es el trabajo que se acordado realizar de aquí en más”, resumió.

De acuerdo a Ferrufino la falta de consensos es lo que origina conflictos como los que se dieron, porque desde el punto de vista institucional de la gobernación, fue afectada por los débitos, sin embargo, a través de los municipios también se beneficia la población.

Por todo eso, los subgobernadores pidieron, recomendaron al gobernador no comprometer recursos a través de proyectos nuevos, “si sabemos que nos van a debitar por qué seguimos firmando convenios”, dijo al remarcar que debe concluirse las obras en ejecución. “Si la gobernación no tiene recursos, nos afecta a todos los proyectos que están en ejecución en las sub gobernaciones”, acotó mientras los otros subgobernadores abandonaban el despacho del gobernador donde se efectuó la reunión.

Fernando Barral Zegarra

