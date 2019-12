Ex masista quema bandera del MAS y denuncia al TED por no haber registrado su renuncia a ese partido

El ciudadano y ex militante del MAS, Máximo Vásquez López quemó la bandera de este partido político en plena plaza principal y denunció al Órgano electoral de no cumplir su trabajo y parecer más instrumento político del gobierno actual.

Vásquez declaró que quemó la bandera del MAS porque es “gato por liebre” por muchas cosas, “abuso de poder, corrupción, no respeto a la votación del 21 de febrero de 2016 cuando la mayoría del pueblo boliviano dijo No a la re postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera.

Recordó que fue militante del MAS desde el 2002, sin embargo, el 2007 renunció a esta organización, cuando quemó por primera vez la bandera, sin embargo, hace una semana fue al Tribunal Electoral Departamental (TED) y continúa inscrito como militante de este partido. “Hace 10 años yo renuncié y porque quemé la bandera me dijeron que me expulsaron, pero parecería ser que en este partido están con militantes truchos, haciendo creer que tienen un millón de habitantes cuando tal vez no tengan ni la mitad”, cuestionó.

Todo eso hace que haga esta protesta que representa a muchas personas, no podemos callarnos, no podemos ser cómplices del abuso de poder de este gobierno con el cual teníamos dos sueños y que no se cumplieron de ninguna manera, sostuvo.

El primer sueño era salir adelante, desarrollarnos, luchar contra la corrupción, no al abuso de poder ni la discriminación que tanto se pregonaba en aquella oportunidad, sin embargo, parece “que gustó la mamadera a una rosca, a una oligarquía masista”, insistió.

El ciudadano, que fue ayudado para la quema de la bandera por el ciudadano conocido, Pedro Subia, remarcó que algunos militantes del MAS están llenándose los bolsillos utilizando a la gente pobre de los barrios y del campo.

Consultado si el Órgano Electoral no está cumpliendo su deber, respondió que parecería ser así, en anteriores elecciones hubo hasta “votos fantasma” en algunas mesas no había ni 400 habilitados (para votar) pero aparecieron con 4 mil votantes. “Eso deja mucho que desear y eso también la Corte Electoral tiene que aclarar a la población, al final no nos olvidemos que es un brazo operativo del Ejecutivo, del gobierno, como el Tribunal Judicial, que dejan mucho que desear», dijo.

Preguntado qué siente al quemar la bandera del MAS, respondió que se saca una espina del engaño, del doble discurso, del “gato por liebre”, de más de lo mismo, “tanto hablan de la derecha, la oligarquía, pero ahora el MAS se ha vuelto oligarca, se llenan los bolsillos”.

