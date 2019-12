Denuncian que ex autoridades del MAS vendieron terrenos sobre las quebradas en el Parque de las Barrancas

Quebradas ubicadas en la zona de Las Barrancas se han poblado con casas que ya están construidas más de doce años por familias de bajos recursos que se asentaron en esta zona. Denuncian que Jorge Burgos, el ex asambleísta departamental Marcelo Poma, Ramiro Burgos y Carmen Flores, serían los responsables si estas viviendas llegan a caerse por deslizamientos.

Vladimir Ibáñez, comisionado de planimetría del barrio 30 de septiembre de la zona de Las Barrancas, aseguró que informaron a una vecina de que su vivienda se encuentra situada en una quebrada de alto riesgo, esta podría deslizarse como así también dos edificios de dos pisos que también se construyeron en este lugar. “La señora de uno de los edificios es una paceñita que ha comprado del señor (Jorge) Burgos, pero de ninguna manera va seguir esto (no puede tener ningún beneficio) porque cuando llueve baja lluvia torrencial y tampoco va ser aprobado, esto porque es una roja (señala un plano) está en zona de riesgo”, dijo.

Ibáñez aclaro que las casas que se encuentran en zona de riesgo son seis, por lo que estas no están dentro de la planimetría.

Por su parte Nely Videz, presidenta del barrio 30 de septiembre, lamentó esta situación, ya que existe una mujer de escasos recursos viviendo en el área de riesgo, y que tiene hijos por mantener; asimismo fue estafada por los hermanos Burgos, quienes incluso vendieron su lote a otras personas.

“A la otra persona que le ha vendido fue a la señora y le dijo que lo va destruir con tractor su casa, ella mostro un recibo de pago. No se sabe quién ha recibido (el dinero), ni quien lo ha recibido, solo dice que la pagado tal persona. Pero yo creo (que la firma en el recibo) es de la tesorera del señor Jorge burgos de su gestión debe ser porque a si dice el señor que ha comprado, dijo que era en la gestión de Burgos”, contó.

Ciriaco Quispe, vecino del barrio, mostro a nuestro medio de comunicación un plano pequeño de las zonas peligrosas, por lo que asegura que podría pasar lo mismo que sucedió en la zona de bajo llojeta en la ciudad de La Paz.

“El tiempo que llueva, puede ser que se baje (deslice) entonces, nosotros queremos hacer conocer a las autoridades que esta zona de riesgo has sido destinada para área verde, pero el compañero Burgos lo vendió como lotes y los vecinos como tienen deseo de tener una casita sea donde sea, ellos lo compran”, aseveró.

Lotes fantasmas

Una vecina que se identificó como Juliana Villarroel, denunció que Elizabeth Ricaldi, que ya no vive en la zona junto con los hermanos Burgos, y Rene Flores por una supuesta estafa piramidal en la zona, con 35 familias afectadas.

“Les vendieron lotes fantasmas, les debían entregar conjuntamente con el alcalde, pero era una mentira, y aquí es la casita de la señora (señala una casa) que hasta ahora no se le devolvió ni un solo peso, ella lastimosamente firmaba los recibos y el que recibía plata era el señor Jorge Burgos y Rene los dos hermanos era de la parte de la directiva de la zona 2015-2017”, manifestó.

Ibañez, refirió que lugar en la zona de riesgo, exactamente en el manzano x, se encuentran los lotes en área de riesgo, son cuatro donde están construidos sobre tierras erosionadas. “Se hizo una inspección ocular por ordenamiento territorial, se les dijo no lo construyas que está en zona de riesgo, aquí hubo una entubación desde aquí hay una boca de tubo que va hasta allá es una quebrada que va hasta abajo y aun han logrado tapar la quebrada que se de aquí a esta parte y nada igual lo han construido como venta de lote”, refirió

Quispe remarco que la observación de estas irregularidades es de la gestión de Jorge Burgos y su mesa directiva.

“Había acá una aparte que sobraba de una casa construida y esa parte la vendió a su hijo de la señora Martha y donde quería cobrarle 25 bolivianos, pero los vecinos del barrio del manzano X, ellos se han atajado, donde no se llegó a cobrar, don Jorge no hizo conocer a la reunión general, el hizo sus negocios, pero a la base no lo llevo el dinero”, denunció.

Vecinos reciben amenazas

Los vecinos que denunciaron irregularidades, exigen que la justicia sancione a los responsables y señalaron que fueron amenazados con ser procesados.“Queremos justicia, se han aprovechado de gente humilde y son malos ahora nos han amenazado a demandar, que nos va procesar don Jorge y doña Elena no es justo que nos estropeen y discriminen”, finalizó.

Denuncias de avasallamiento

El director de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), Horacio Rodríguez, admitió que existen una serie de denuncias por avasallamientos de tierras en diferentes zonas, pero no pueden intervenir cuando ya existen proceso penales, al ser los administradores de justicia, los responsables de resolver este tipo de conflictos. “Hemos intervenido en varios frentes, por ejemplo en la zona del barrio Jesús María y en la zona de la quebrada Sosa”, refirió el funcionario.

Refirió que existen construcciones que afectan las leyes de medioambiente, pues los ríos y quebradas no pueden pertenecer a privados. En estos sitios encontraron construcciones de pasajes y calles. “Como Alcaldía presentamos las denuncias penales ante el Ministerio Público por avasallamiento y deterioro de bienes del Estado”, finalizó.

el Andaluz/Tarija

