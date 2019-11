Falta mantenimiento en la carretera al Chaco

Los derrumbes en los tramos Entre Ríos-Palos Blancos y Puente Jarkas-Piedra Larga, en el camino Tarija-Gran Chaco, no fueron levantados en su totalidad y no tienen el mantenimiento adecuado, la transitabilidad tiene graves problemas.

Se estima que el 50% de las cunetas en el tramo Entre Ríos-Palos Blancos están colmatados, hay derrumbes grandes, medianos y pequeños a lo largo de la carretera, informó el dirigente de la Asociación de Volqueteros, Gustavo Rodríguez, tras desplazarse por la vía.

Los derrumbes más grandes están en la zona de San Simón, el material no se levantó continúan perjudicando la transitabilidad. En el tramo Puente Jarkas-Piedra Larga también hay dos derrumbes que hasta el fin de semana no fueron retirados.

La permanencia de los derrumbes, la caída de rocas sobre la plataforma de asfalto afecta al paquete estructural y a la larga surgen los hundimientos, en la ABC se informó el cambio del director regional, ahora asumió el cargo Eyber López.

Los cívicos volverán a llamar al Director de la ABC, para recibir información y saber si sigue en pie el compromiso de que la empresa Eurofinsa, que efectuó el asfaltado del camino, haga el mantenimiento vial por dos años a partir de su entrega definitiva.

Sin embargo, la información existente es que todo el equipo de esta empresa ya salió inclusive del país, reveló, al estimar que de los dos años no pasó ni medio año, no se conoce, porque no fue pública, cuándo se dio la recepción definitiva, según el directivo.

Después de la recepción provisional había un plazo, posteriormente tras la recepción definitiva corría otro de dos años para el mantenimiento a costa de la empresa, la ABC no tenía que pagar ningún recurso, sin embargo, no hay información precisa.

De acuerdo a Rodríguez es necesario que la ABC informe quién se hace cargo del mantenimiento, lo evidente es que no hay esta labor, las cunetas están colmatadas y los derrumbes de San Simón que se dieron hace dos meses, no se levantaron.

Es necesario saber si la ABC liberó a Eurofinsa, si es así corresponde que licite el mantenimiento a una empresa que tenga expedita la carretera, los derrumbes después afectarán la plataforma asfaltada y serán necesarios trabajos mayores, advirtió.

Sobre la retención de equipo y maquinaria de la Eurofinsa por algunos de sus acreedores, Rodríguez informó tener el dato de que lograron un acuerdo de cancelación de manera que el conflicto fue solucionado hace más de una semana.

Fernando Barral Zegarra

Comparte esto: Tweet