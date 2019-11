En Un Día Como Hoy 19 de Mayo

En 1984, el disco «The Dark Side of the Moon» (El lado oscuro de la luna) de Pink Floyd cumple 520 semanas entre los 200 álbumes más vendidos según la lista Billboard y permaneció en las listas 889 semanas (más de 17 años), siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en listas de la historia. Con una estimación de ventas de 50 millones de copias, es el álbum más exitoso de Pink Floyd, el álbum de rock más vendido de la historia y el segundo mas vendido a nivel mundial solo superado por Thriller de Michael Jackson. Ha sido remasterizado y reeditado en dos ocasiones, además de haber sido versionado por varias bandas. Del álbum se extrajeron dos sencillos: «Money» y «Us and Them».

En 1890, nacía Ho Chi Minh, político y revolucionario vietnamita, famoso por haber vencido al «poderoso imperio americano» en la guerra de Vietnam.

En 1895, moría José Julián Martí Pérez, político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la Guerra de Independencia de Cuba. Perteneció al movimiento literario del modernismo.

Comparte esto: Tweet