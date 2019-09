Vecinos y productores de uva de Uriondo denuncian que su Alcalde no rinde cuentas

La no rendición de cuentas por el Gobierno Municipal de Uriondo de la Vendimia del año pasado, está alejando a los productores de uva de la organización de este evento para este 2019, de acuerdo al Presidente de la Cadena de Uva, Vinos y Singanis, José Sánchez Gareca.

NUEVO SUR: “Señor Sánchez, ¿los productores de uva están participando de la Vendimia anunciada por el alcalde de Uriondo…?

JOSÉ SÁNCHEZ: Desgraciadamente no…

N S: ¿Por qué?

J S: Eso habría que preguntar al Alcalde de El Valle cuántas plantas de uva tiene, si no tiene plantas, cuántas hectáreas tiene y cuáles sus pérdidas y ganancias….

N S: Como a productores, ¿no los ha tomado en cuenta…?

J S: Primero pregunte cuántas plantas, cuántas hectáreas tiene y cuáles sus pérdidas…

N S: Entonces, ¿los productores, no están coparticipando en la organización de la Vendimina?

J S: Yo he sido claro, que le pregunte al alcalde, si es productor de uva, cuántas plantas de uva tiene y cuántas hectáreas y cuál es su ganancia, porque nosotros los productores estamos en pérdida, no tenemos nada que festejar…

N S: Sin embargo, como gobierno municipal en la organización de este evento ¿no los ha tomado en cuenta…?

J S: No, nos tomó en cuenta, pero ANAVIT (Asociación Nacional de Viticultores) y otra gente dijo que primero rinda cuentas del año pasado…

N S: ¿Entonces no están participando?

J S: Nos es que no estamos, solamente hay que demostrar, las cosas tienen que ser claras, basta de que se tome el nombre del sector vitivinícola, yo te pido como periodista que preguntes al presidente de ANAVIT, al señor Renán Adauto, qué pasa allí, qué pasa en todo, yo estoy hablando como presidente de la Cadena Uva, Vinos y Singanis…

N S: Bueno. Ahora, ¿cuánto de pérdida tienen como productores de uva?

J S: En precio tenemos un 30% de baja de costos, de baja de precio, eso significa que estamos perdiendo más que el año pasado, del 20%…

N S: ¿Por qué son estas pérdidas?

J S: Desgraciadamente es la crisis que vive el país, no hay capacidad de consumidor, eso es lo que no se dan cuenta todos los empresarios privados en todo, los empresarios privados de Bolivia han dicho que hay una baja, es como que tuviéramos que decir y mentir las estadísticas del INE, pregunte al INE si los viticultores estamos arriba o abajo…

N S: ¿Sigue habiendo contrabando de uva…?

J S: Desgraciadamente es lo que nos llevó a la crisis y pregúntese qué hizo el Comité de Defensa del Consumidor, pregúntele qué hicieron antes, qué hicieron ahora…

N S: ¿Algo más que desee mencionar…?

J S: Saludar a todos los viticultores del país, del Chaco tarijeño, del oriente boliviano, de los valles de Cintis, del valle central de Tarija, que somos los que estamos sufriendo las consecuencias de esta mala política del país. Debemos preguntarnos qué hacer para poder verdaderamente crear políticas de Estado que protejan a la producción nacional y no consumamos lo extranjero.

Vecinos critican Vendimia sin productores de uva

La presidenta del Comité Cívico del Valle, Nila Rengifo, criticó al alcalde, Álvaro Ruiz García, por organizar la Vendimia sin participación de productores de uva ni organizaciones del lugar, atribuyeron este marginamiento a los pedidos de rendición de cuentas.

No obstante, las organizaciones y los productores continuarán con la actividad previa a la Vendimia, “El Arte y El Vino” a partir de este lunes y que se prolongará hasta el fin de semana. La Alcaldía prácticamente no mencionó este evento. “Es alcalde de la zona, pero ni siquiera cumple sus funciones, está organizando la Vendimia por cuenta propia, como si fuera un negocio propio, no tomó en cuenta a ninguna organización ni a los viticultores que es la fiesta de ellos”, dijo Rengifo.

Ellos (los viticultores) son los que trabajan el año vuelto para podernos brindar lo que es la uva, los singanis y los vinos, pero él no ha convocado a nadie, está organizando por su cuenta, tampoco toma en cuenta a gente del lugar, insistió. “Que no se olvide Álvaro Ruiz que es un arrimado a nuestro pueblo, él no es de la zona, ni siquiera es tarijeño y lo que él está buscando son réditos económicos y políticos, eso es lo que quiere él y no toma en cuenta a la gente del lugar”, prosiguió.

“Como vallunos no podemos permitir que un extraño, un forastero vaya y nos quiera coartar todo eso”, reiteró. En el acto de anuncio de la Vendimia no se vio a dirigentes de los productores de uva, tampoco al subgobernador de la zona, Ariel Ortega.

Vendimia mostrará obra turística e impulsará producción de uva

“La Vendimia tiene dos características. Demostrar que el único municipio, con mucho respeto le digo, que trabajó en turismo, es el municipio de Uriondo. Todos hablan de turismo, pero pocos han hecho por el turismo”, declaró el Alcalde de Uriondo, Álvaro Ruiz García.

«Hizo el puente metálico, la pinacoteca, Calamuchita, la restauración de nuestra iglesia, fortalecer la ruta Uva, Vinos y Singanis, eso es lo que hemos hecho, hemos proyectado una vendimia nacional, estamos proyectando nuestras culturas, tradiciones», enumeró el funcionario.

«Sobretodo se valora la historia del municipio, de la vid, donde están las raíces, esto comienza hasta con la historia de la fe católica, fueron los que trajeron la vid y la convirtieron en vino y ahora hay que hablar del presente, está aquí en la producción», prosiguió el Burgomaestre.

El Alcalde destacó el trabajo de los productores de uva a lo largo del año, es tiempo de la cosecha, lo importante es ver cómo se vende, dijo al anunciar la firma de convenio con el alcalde de Cochabamba para la venta en ese mercado.

También se logra que el municipio de Uriondo sea un escenario de un evento internacional, artistas internacionales y locales acompañarán, “es vender lo que somos los tarijeños, a los que les gusta bailar, cantar, es el único lugar donde se comparte, vamos a hacer eso”.

Consultado de cuánto costará la Vendimia, respondió que la inversión que hace el municipio es más de un millón de bolivianos, “invertimos un boliviano y generamos 3,50, si invertimos un millón vamos a mover 3 millones y medio”, Destacó el número de visitantes.

Comercializan uva en Trinidad

Seis productores de Tarija comercializaron uva y sus derivados en la feria que se realizó en la plaza de la Tradición en Trinidad, Beni, informó el sábado el alcalde Mario Suárez. “Lo importante de esta feria es el intercambio que debemos hacer, que no se quede solamente que ellos que nos traigan uva, sino que nosotros llevemos también nuestros productos a Tarija”, dijo a la ABI.

Suárez explicó que los productores transportaron 150 cajas de uva para promocionar su producto en la capital beniana.

Indicó que, en la feria, que se extenderá hasta mañana, domingo, se comercializa también mermelada de uva, dulces, uva al jugo, vino patero, jugos y singani, entre otros.

Dijo que tres kilos de uva se adquieren a 20 bolivianos, mientras que los vinos pateros tienen un costo de 25 bolivianos por botella.

Destacó que la actividad es fruto de un convenio suscrito entre el alcalde de Trinidad, Mario Suárez, y el gobernador de Tarija, Adrián Oliva.

ABI