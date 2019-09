Diputado del MAS asegura que Tarija recibirá regalías por exportación de GLP

El diputado por el Movimiento Al Socialismo, Ignacio Soruco, dijo que hay un contrato firmado con Paraguay por 54.000 toneladas métricas que significa 26.4 millones de dólares para el estado boliviano. “Esto significa que vamos a tener una cobertura del 100% del mercado paraguayo en su consumo con nuestro gas que va a salir de la Planta Separadora de Líquidos”, expresó.

Respecto a las observaciones hechas por el Secretario de Energía e Hidrocarburos de la Gobernación de Tarija, Freddy Castrillo, en sentido de que el departamento no está recibiendo regalías y ningún tipo de ingreso por los productos industrializados y que son exportados a otros países. Soruco afirmó que no se puede recibir dobles regalías y además aclaro que Tarija para recibir ingresos por de estas plantas separadora de líquidos en de haber participado en la construcción de las mismas como socio según establece la ley vigente en nuestro país.

El diputado puntualizó que si se paga regalías a los departamentos productores “Porque en el ducto que va hacer a la Argentina hay un desvío hacia la Planta Separadora de Líquidos, donde precisamente se separan los líquidos del gas y se vuelve a reinsertar el gas libre de líquidos para ser cubierto el contrato con Argentina. Por lo tanto se paga regalías en el punto de fiscalización, es decir, a la salida del pozo del mega campo donde está ubicado, de la región de donde venga, puede estar dentro del departamento o en cualquiera de los otros departamentos productores hablamos de Santa Cruz y de Chuquisaca”.

Soruco recordó que la inversión para la construcción de la Planta Separadora de Líquidos, de 680 millones de dólares, son 100% del gobierno nacional, por lo tanto las utilidades que salgan del GLP y de Gasolina Natural pasan al TGN (Tesoro General de la Nación). “Las regiones en este momento no perciben no podrían percibir dobles regalías, porque no se llaman regalías, cuando el producto se industrializa se tendría que pagar dividendos, es decir, utilidades. Pero en el caso específico de Tarija, pese a existir una ley departamental que autorizan a la Gobernación ser parte y socia e invertir recursos en empresas estratégicas del sector hidrocarburífero, no lo han hecho”, remarcó.

Castillo dijo que lo que le llama la atención es qué delegarse a concretar este acuerdo con Paraguay la producción de gas en nuestro país no está asegurada. “Como el país podría cumplir con este posible contrato de venta considerando que son más de 4.000 toneladas de GLP, cuando la producción de gas en el país se ha reducido cuando la planta que va a procesar el GLP que requiere ahora el Paraguay ha reducido a su capacidad en más de un 50%” afirmó.

El secretario de la Gobernación cuestionó la adenda firmada en los meses pasados con Argentina, en la que se reducen los volúmenes de exportación de gas. “Considerando que la planta que va a procesar ese gas que requiere ahora el Paraguay ha reducido su capacidad de más del 50%. Por ahí ese es el gas que debería procesarse, el gas de exportación para la República Argentina y recordemos que el propio YPFB, firmó una adenda del contrato de exportación a ese país en el que se reducen los volúmenes de exportación en más de un 50%”, aseveró.

Respecto a otro aspecto que mencionó Castrillo, referente a que el contrato con Paraguay no compensa la adenda firmada en el contrato de exportación de gas a la Argentina, donde se ha disminuido los volúmenes de exportación, Soruco señaló que la gobernación intenta siempre desprestigiar la imagen de YPFB y de la política hidrocarburífera del país recurriendo a datos mañosos. “Desde la gobernación se ha buscado y daña la imagen de nuestra política energética pero agarrándose, en este caso de la cuarta deuda del contrato con Argentina, agarrándose de datos que son los mínimos estimados, y es decir en los tres escenarios cuando se negocia, y se negocian mesas técnicas, se producen simulaciones, escenarios, una serie de cuestiones y siempre se busca el mejor interés del Estado. Está renegociación ha involucrado si bien es cierto, la reducción de volumen del espacio, pero compensaciones porcentuales, de acuerdo al volumen que se solicita adicional pero sobre todo muchos mejores precios al precio que se tenía inicialmente”, aseveró.

Contrato de gas

Los presidentes de Paraguay y Bolivia, Mario Abdo y Evo Morales, hace unos días un acuerdo para la compra y venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) hacia el vecino país durante el 2019 por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El contrato, suscrito entre YPFB y la Cámara Paraguaya de Gas (Capagas), permite la venta de un volumen mínimo de 4.500 Toneladas Métricas mensuales para el periodo febrero-diciembre de 2019.

El documento también establece la provisión de propano y butano. Ambos mandatarios anunciaron la realización del primer Gabinete Binacional el 12 de junio de este año en la ciudad de La Paz.

También se suscribió un comunicado conjunto, para “estrechar los lazos de integración cultural, social, energética” y el trazo de infraestructuras que beneficien a Bolivia y Paraguay. “Manifestamos nuestro interés en la posibilidad de construir un gasoducto que permita a Paraguay consumir el gas boliviano convertido en energía”, dijo Abdo.

El acuerdo se refiere también a la Urea, fertilizante producido en la Planta de Bulo Bulo de Cochabamba. Se estima que este año se comercializarán al menos 40.000 toneladas a Paraguay.

el Andaluz/Edición Impresa